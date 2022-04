Vojna na Ukrajine: Desivý počet detí, ktoré zahynuli! Britské ministerstvo má dôkazy o neprimeraných útokoch

Ruská invázia neustále pokračuje. Vojna na Ukrajine berie to najcennejšie - životy civilistov i vojakov, vrátane nevinných detí. Prehľad toho najdôležitejšieho z ďalšieho dňa vojny vám prinášame aj tentoraz ONLINE.

08:35 Nový hromadný hrob s desiatkami civilných obetí mal byť po stiahnutí ruských jednotiek objavený v sobotu v ďalšej oslobodenej obci Buzova v Kyjevskej oblasti. Podľa agentúry Reuters to v televízii povedal jeden z miestnych činiteľov. Predstaviteľ úradov oblasti Dmytrivka pri Kyjeve, do ktorej popri ďalších dedinách patrí aj Buzova, Taras Didyč ukrajinskej televízii povedal, že telá boli objavené v diere neďaleko benzínovej stanice. Koľko obetí sa v hrobe nachádza, bude podľa neho ešte treba potvrdiť.

08:16 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na nedeľu opätovne vyzval Západ, aby uvalil úplné embargo na ruskú ropu a dodal Ukrajine ďalšie zbrane. TASR správu prevzala od agentúry DPA a stanice BBC. "Keď tyrania spustí agresiu proti všetkému, čo udržuje mier v Európe, treba okamžite konať," povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom videoprejave. "Ropné embargo by malo byť prvým krokom. Na úrovni všetkých demokracií, celého civilizovaného sveta. Potom to Rusko pocíti. Potom to bude pre nich argument - snažiť sa o mier, zastaviť nezmyselné násilie," povedal ukrajinský prezident.

07:32 Stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského nie je teraz na programe dňa, Kyjev sa chce sústrediť na boje proti ruskej armáde na Donbase. Ukrajinskej televízii to v sobotu povedal poradca šéfa prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak. Podľa neho je dôležité, aby Ukrajina mala pred schôdzkou prezidentov čo najsilnejšiu vyjednávaciu pozíciu.

07:20 Po presune ruských vojsk zo severu Ukrajiny smerom na východ sa objavili dôkazy o "neprimeraných" útokoch na civilistov, vyhlásilo v sobotu britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala od agentúry DPA. "Sú tu dôkazy o neprimeranom zameriavaní útokov na civilistov, vrátane prítomnosti masových hrobov, fatálnom používaní rukojemníkov ako ľudských štítov a zamínovania civilnej infraštruktúry," uviedlo ministerstvo obrany.

Desiatky ľudí sa zhromaždili v sobotu pred ruským veľvyslanectvom v čilskom hlavnom meste Santiago na protest proti ruskej invázii na Ukrajine. TASR správu prebrala od agentúry AP. Dav držal v rukách veľký transparent vo farbách ukrajinskej vlajky. Medzi protestujúcimi boli najmä etnickí Ukrajinci žijúci v Čile.

07:01 Od začiatku ruskej agresie 24. februára až do soboty, 9. apríla, zahynulo v Ukrajine 176 detí, pričom ďalších 324 utrpelo zranenia, informoval ukrajinský generálny prokurátor na sociálnej sieti Telegram. Generálna prokuratúra dodala, že čísla ešte nie sú konečné, nakoľko nezahŕňajú zranené či zabité deti v lokalitách kde prebieha "aktívny konflikt a v dočasne okupovaných či oslobodených územiach".

