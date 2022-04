Analytici o tom, kedy dôjde k útoku na Donbas: Tento muž bude veliť poslednému úderu Rusov!

Ukrajina s napätím čaká, kedy Rusko spustí svoj úder na ukrajinský Donbas.

Ten by chcelo údajne dobyť, prípadne na ňom dosiahnuť aspoň čo najväčšie územné úspechy do 9. mája. Ruský prezident Vladimir Putin by sa chcel totiž „popýšiť“ aspoň nejakým úspechom práve v deň, keď Rusko oslavuje víťazstvo nad nacistickým Nemeckom. Po tom, čo ho velitelia bojov o Kyjev a ďalšie časti Ukrajiny sklamali, stavil v prípade Donbasu na generála so skúsenosťami zo Sýrie.

Bojom o Donbas by mal podľa viacerých zdrojov veliť dlhoročný veliteľ ruského južného vojenského okruhu Alexander Dvornikov, ktorý má podľa britskej BBC povesť chladného stratéga a skúsenosti z ruských operácií v Sýrii. Hlavnou zmenou, ktorú ruská armáda podstúpila pred štartom hlavného úderu na východe Ukrajiny, je podľa západných spravodajských služieb práve to, že zatiaľ čo doteraz mala ruská armáda na Ukrajine viacerých veliteľov, útok na Donbas bude mať len jedného. Odhodlané vyhlásenie prezidenta Zelenského: Ukrajina je pripravená na...

Kedy by k útoku malo dôjsť? Podľa vojenských analytikov by to mohlo byť už v najbližších dňoch, pričom známy vojenský expert Tom Cooper sa dokonca domnieva, že tento útok nebude mať žiadny „veľký začiatok“ a už v tejto chvíli prebieha. Experti sa zhodujú, že kľúčové bude to, či sa Rusom podarí prebojovať z mesta Izjum, ktoré už ovládajú, cez rieku Donec a ovládnuť Slaviansk na juhu. Ak im tento manéver nevyjde, Putin môže vyjsť 9. mája na tribúnu akurát tak s dlhým nosom.