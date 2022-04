Heger vycestoval na Ukrajinu: Obavy bezpečnostných analytikov! Čo dohodol so Zelenským?

Nebezpečná cesta a odkaz vojnou utrápenej Ukrajine a jej prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému (44).

Slovenský premiér Eduard Heger (45) absolvoval zo štvrtka na piatok dlhú cestu vlakom do Kyjeva spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen (63). Heger sa z následne pochválil fotkami v prilbe a nepriestrelnej veste. Čo dohodol so Zelenským?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Heger už v piatok ráno zverejnil na sociálnych sieťach fotografie z cesty na stretnutie so Zelenským a s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom do Kyjeva. Na jednej z nich ho vidno vo vlakovom kupé so „zadebneným“ oknom, na druhej, odfotenej na chodbe vlaku, má na hlave prilbu a na sebe nepriestrelnú vestu. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik uviedol, že išlo o „účinnú prilbu v hodnote tisícov eur, ktorú používajú elitné policajné a vojenské zložky na Slovensku“.

Detaily samotnej cesty boli z bezpečnostných dôvodov do poslednej možnej chvíle utajené, až do piatka ráno sa napríklad nevedelo ani to, či Heger s Leyenovou a šéfom európskej diplomasie Josepom Borrellom pocestujú do Kyjeva vlakom, čo sa nakoniec potvrdilo. Vyrazili z poľského mesta Przemyśl, ktoré je na hraniciach s Ukrajinou. Na výber boli dve trasy po železnici, no bezpečnejšia je tá južná, ktorá má vyše 700 kilometrov a ide cez stred Ukrajiny, ktorá nie je taká zasiahnutá ruskými náletmi. S cestou sa napriek tomu spájali veľké bezpečnostné obavy, keďže na Ukrajine stále prebiehajú tvrdé boje. Hoci západ krajiny, ako aj okolie Kyjeva sú v tomto smere už ďaleko pokojnejšie ako východ a juh, premiérovi zrejme vo vlaku nebolo všetko jedno. „Strach nemám, vážim si, čo Ukrajinci robia,“ hovoril Heger ešte pred cestou.