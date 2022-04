Nečakaný ťah Ukrajiny: Video dokazuje, čo robili Rusi pri Černobyli!

"Dôkaz na videu. Ruské velenie nariadilo svojim vojakom kopať v marci 2022 opevnenie v rádioaktívnom Červenom lese blízko Černobyľskej jadrovej elektrárne. Úplná neúcta k ľudskému životu, dokonca aj (k životu) vlastných podriadených," píše ukrajinský rezort .

Na videu sú vidieť jamy a zákopy opustených vojenských opevnení, uviedla na svojom webe stanica CNN, ktorá zároveň upozornila na stopy po tankoch a silne narušenej pôde.

Video proof. russian command did order its soldiers to dig fortifications near the Chornobyl nuclear power plant in the radioactive Red Forest in March, 2022. Complete neglect of human life, even of one's own subordinates, is what a killer-state looks like. pic.twitter.com/VLjNTaW3T3