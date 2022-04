Rusi blokujú humanitárne koridory, majú na to dôvod: V Mariupoli majú skrývať dôkazy svojich krutých činov

Rusko blokuje prístup pre humanitárnu pomoc do obliehaného prístavného mesta Mariupol, pretože chce ukryť dôkazy o tisícoch ľudí, ktorí tam boli zabití. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od denníka The Guardian, ktorý o tom informoval vo štvrtok.

"Myslím si, že Rusko sa bojí, že keď úspešne doručíme humanitárnu pomoc do Mariupolu, tak celý svet uvidí, čo sa tam deje. Rusko nechce, aby niekto čokoľvek videl, kým sa nezmocní mesta a neuprace to tam," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre tureckú televíziu Habertürk TV. Ukrajinský líder ďalej označil situáciu v Mariupole za peklo. Počet ľudí, ktorí boli zabití alebo utrpeli zranenia je podľa Zelenského každým dňom vyšší a počet obetí možno rátať v tisícoch. "Nebudú schopní zakryť všetko. Nebudú schopní pochovať alebo ukryť tisíce ľudí. Svet videl skutočnú situáciu, videl, čo sa stalo ukrajinskému mestu," uviedol Zelenskyj. Zároveň dodal, že Rusko sa podľa neho snažilo zakryť stopy svojich zločinov aj v ukrajinskom meste Buča na predmestí Kyjeva i v iných priľahlých mestečkách. Kyjev totiž obviňuje Rusko z toho, že jeho vojaci v týchto mestách pristúpil k rozsiahlemu zabíjaniu civilistov. "Spálili celé rodiny. Včera sme znovu našli ďalšiu rodinu - otca, matku a dve deti... preto hovorím, že sú nacisti," uviedol najvyšší predstaviteľ Ukrajiny. Podľa starostu Mariupola Vadyma Bojčenka zahynulo od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu v meste už vyše 5000 civilistov vrátane 210 detí. Podľa Zelenského však presný počet obetí známy nie je. Chystá sa kľúčová bitka vojny?! Rusi sa zrejme pokúsia preniknúť z Izjumu do Slovjanska V stredu sa z Mariupolu podarilo evakuovať približne 1000 ľudí, ktorí mesto opustili autobusmi alebo osobnými vozidlami a zamierili do mesta Záporožie. Túto evakuáciu organizoval tím Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), ktorý sa do mesta snažil dostať päť dní a štyri noci. Napokon sa im podarilo prísť do vzdialenosti približne 19 kilometrov od mesta, avšak z bezpečnostných dôvodov nemohli do mesta vstúpiť.