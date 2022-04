Rusku bude trvať preskupenie síl mesiac: Štvrtina pozemných jednotiek nie je schopná boja

Rusku môže trvať až mesiac, kým preskupí svoje sily na veľký útok na východnú Ukrajinu.

Tvrdí to nemenovaný predstaviteľ Západu, ktorý to uviedol pod podmienkou anonymity. Podľa neho je „rozumný odhad“ tri až štyri týždne, kým jednotky, ktoré sa stiahli z oblasti okolo Kyjiva a severnej Ukrajiny, budú opäť vyzbrojené a premiestnené do Donbasu na východe Ukrajiny.

Predstaviteľ povedal, že ruské jednotky budú „musieť prejsť dosť dlhým obdobím rekonštrukcie a opráv“, kým sa budú môcť opäť zapojiť do vojny. Dodal, že približne štvrtina ruských pozemných jednotiek momentálne nie je schopná boja a buď sa stiahli alebo sa spojili s inými jednotkami.