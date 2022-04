Chystá sa kľúčová bitka vojny?! Rusi sa zrejme pokúsia preniknúť z Izjumu do Slovjanska

Aké hrôzy si ruský agresor prichystal pre ukrajinský Donbas?

Zatiaľ čo z niektorých iných častí krajiny sa ruská armáda postupne sťahuje, množia sa správy o tom, že ruské vojská výdatne posilňujú prítomnosť v Donbase. Podľa ukrajinskej armády aj vojenských analytikov sa teraz Putinove vojská pokúsia o veľký výpad z mesta Izjum na Slovjansk. Práve tento pokus sa podľa nich môže stať najväčšou bitkou celej vojny a rozhodnúť o jej osude.

Východoukrajinský Slovjansk označuje za pravdepodobný najbližší cieľ ruskej ofenzívy aj americký Inštitút pre štúdium vojny, ktorý tvrdí, že ak sa Rusom toto mesto dobyť nepodarí, zlyhá aj celá ruská snaha o obsadenie Donbasu. „Ruské jednotky v Izjume vytvárajú podmienky na začiatok ofenzívy smerom na Slovjansk, ktorá sa začne v nasledujúcich dňoch s cieľom obkľúčiť ukrajinské sily v Donbase,“ píše inštitút, ktorý podrobne skúma celú vojnu na Ukrajine.

Práve to je pritom cieľ, na ktorý sa Rusi momentálne koncentrujú po tom, čo im po týždňoch bojov konečne došlo, že sa im nepodarí podmaniť si celú Ukrajinu. Črtá sa tu tak kľúčová bitka vojny, ktorá môže rozhodnúť o tom, či sa Rusom podarí aspoň nejaký vojenský úspech. Aj cieľ dobyť Slovjansk a ďalšie mestá v Donbase a získať prípadne pod kontrolu celý Donbas je podľa analytikov veľmi neistý.

„Je to pre ruskú stranu vojensky veľmi ťažko ovládnuteľný priestor,“ hovorí vojenský analytik Vladimír Bednár o ruských ambíciách obsadiť veľké mestá ako Slovjansk či Kramatorsk. Môže tak zlyhať všetka ruská snaha obsadiť celý Donbas, z ktorého ovládajú približne polovicu až dve tretiny. Rusko pritom momentálne práve na tento front presúva gro svojich bojaschopných jednotiek. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny tu chce dokonca nasadiť aj „mäsiarov z Buče“, teda jednotky, ktoré barbarsky zmasakrovali civilistov na uliciach tohto dobytého ukrajinského mesta a nechali ich pohodených na zemi.

Zámerom Moskvy je údajne to, aby čo najviac týchto vojakov padlo v prvých líniách boja proti Ukrajincom v Donbase a aby tak bolo menej ľudí, ktorí by mohli o zverstvách z Buče prípadne svedčiť pred Medzinárodným vojenským tribunálom. Naopak, napriek pôvodným predpokladom Rusi do Izjumu nepresúvajú jednotky, ktoré stiahli od Kyjeva. „Nie je dokonca jasné, či majú Rusi v pláne ich vrátiť do bojov,“ uvádza americký inštitút s tým, že tieto jednotky sú také vysilené a demoralizované, že sú momentálne pre Kremeľ skoro nepoužiteľné.