Rusko tvrdí, že v obavách z nedodržania záväzkov sa rozhodlo zaplatiť svoje zahraničné dolárové dlhopisy v rubľoch.

Prostredníctvom svojej oficiálnej stránky o tom v stredu informovalo tamojšie ministerstvo financií. Uvedený rezort vyhlásil, že bol nútený splatiť 649,2 milióna dolárov veriteľom v rubľoch po tom, čo korešpondenčná banka odmietla vykonať platobné pokyny. Ministerstvo financií tak muselo zabezpečiť domácu finančnú inštitúciu na vykonanie potrebných platieb. Neuviedlo však, či bola platba v rubľoch akceptovaná.

Mnohí analytici tvrdia, že Rusko smeruje k bankrotu a prvýkrát od boľševickej revolúcie pred viac ako 100 rokmi by sa mohlo ocitnúť na pokraji platobnej neschopnosti. Moskva to však v stredu dôrazne poprela. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že bankrot v Rusku môže byť vytvorený len umelo, a to konaním tzv. nepriateľských štátov. „Rusko má všetky potrebné zdroje na splácanie svojich dlhov,“ povedal Peskov pred novinármi podľa webu kommersant.ru.

Predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin poznamenal, že ministerstvo financií USA nedovolilo Rusku zaplatiť dlh z rezerv zmrazených v dôsledku sankcií. Podobne ako Peskov poznamenal, že Rusko je napriek prísnym sankciám naďalej schopné plniť si svoje finančné záväzky.