ONLINE Ťažká noc na Ukrajine: Rusi zasiahli sklad palív a továreň, ostrá kritika Zelenského voči OSN

09:52 Maďarsko v súvislosti s vojnou v susednej krajine od začiatku odsudzuje vojenskú agresiu, postavilo sa za suverenitu Ukrajiny a pomáha utečencom z Ukrajiny. "Nie je to naša vojna, my do nej nechceme vstúpiť. Nechceme ohroziť mier a bezpečnosť Maďarov, preto neposielame zbrane a nepodporíme energetické sankcie," dodal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, podľa ktorého sa k týmto otázkam maďarskí voliči v nedeľu jednoznačne vyjadrili a prišiel čas vziať túto skutočnosť na vedomie. Viac čítajte tu.

09:47 Predstaviteľ ruskej regionálnej vlády v stredu uviedol, že ruskí pohraničníci v Kurskej oblasti, ktorá sa nachádza na hraniciach s Ukrajinou, sa v utorok ocitli pod paľbou. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

09:45 Turecko v stredu vyhlásilo, že zdieľa bolesť ukrajinského ľudu nad "hroznými" zábermi, ktoré sa objavili z miest v okolí Kyjeva, a vyzvalo na nezávislé vyšetrovanie. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Turecké ministerstvo zahraničných vecí však vo svojom stredajšom vyhlásení nepripísalo vinu Rusku ani neoznačilo krutosti, zachytené na fotografiách, za vojnový zločin. Turecko sa mierni v kritike Ruska, pretože sa snaží vyvažovať svoje blízke vzťahy s Moskvou a s Kyjevom. Maloázijská krajina hostila predstaviteľov z oboch znepriatelených štátov na rozhovoroch zameraných na ukončenie vojny.

09:22 Humanitárna situácia v obliehanom ukrajinskom meste Mariupoľ sa podľa britského ministerstva obrany zhoršuje. V najnovšom spravodajskom hlásení uvádza, že väčšina zo 160-tisíc obyvateľov mesta je bez svetla, komunikácií, liekov, tepla alebo vody a ruské sily bránia príchodu humanitárnej pomoci, „pravdepodobne za účelom vytvorenia tlaku na obrancov, aby sa vzdali“. Mesto je obkľúčené ruskými silami od začiatku marca a podľa britského rezortu obrany tam naďalej pokračujú ťažké boje a nálety. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

08:51 Aj v podtatranskom meste Kežmarok už do výchovno-vzdelávacieho procesu prijali desiatky ukrajinských detí. Ako uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Barbora Sosková, v škôlkach sú aktuálne tri deti a v jednotlivých školách sa vyučuje dohromady 42 žiakov z Ukrajiny. „V jednotlivých ZŠ máme aktuálne voľných ešte 318 miest a v materských školách 14. Ak budeme môcť zvýšiť kapacitu škôlok podľa vyhlášky, tak miest bude až 87,“ priblížila situáciu Sosková.

08:45 Ruské sily zasiahli v noci na stredu sklad palív a továreň v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, počet obetí nebol bezprostredne známy. V odkazovej aplikácii Telegram o tom v stredu informoval guvernér Valentyn Rezničenko, ktorého citovala tlačová agentúra AP.Noc bola nepokojná a ťažká. Nepriateľ zaútočil na našu oblasť zo vzduchu a zasiahol sklad nafty a jednu z tovární. Sklad nafty bol zničený. Záchranári sa stále snažia uhasiť plamene v továrni. Požiar je veľký," napísal Rezničenko.

08:30 Pri utorkovom ostreľovaní mesta Rubižne v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny bol zabitý jeden človek a ďalších päť ľudí utrpelo zranenia, uviedol v stredu na Telegrame guvernér Serhij Hajdaj.

08:21 Hlavný cieľ, na ktorý sa teraz ruské okupačné sily na Ukrajine sústredia, je ale podľa velenia ukrajinskej armády plné ovládnutia Doneckej a Luhanskej oblasti. Ruské sily ďalej delostrelecky ostreľujú rôzne štvrte Charkova na východe Ukrajiny a mesto blokujú.

08:20 Generálny štáb ukrajinskej armády nevylúčil, že by ruské sily mohli na podporu svojej ďalšej ofenzívy na Ukrajine použiť územie separatistickej proruskej republiky Podnestersko. Vo svojom pravidelnom rannom hlásení dnes štáb uviedol, že Rusko by z Podnesterska mohlo podporovať útok do oblasti rieky Južný Bug, teda na sever od významného ukrajinského prístavu Odesa. Štáb podotkol, že na letisku v Tiraspole, hlavnom meste Podnestersko, zaregistroval prípravy na pristátie lietadiel.

08:11 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že dodá na Ukrajinu tisíce dávok život zachraňujúcich antiretrovirálnych liekov na pokrytie potrieb pacientov infikovaných HIV na nasledujúcich 12 mesiacov. V stredu o tom informovali portál britského denníka The Guardian a tlačová agentúra Reuters. WHO spolu s Núdzovým plánom prezidenta USA pre AIDS (PEPFAR), ukrajinskými úradmi a ďalšími partnermi zabezpečili 209.000 balení generického antiretrovirálneho lieku TLD.

Ukrajina má podľa odhadov 260 000 ľudí žijúcich s infekciou HIV, čo je druhý najvyšší počet v Európe po Rusku, a pred inváziou Moskvy približne polovica z nich podstupovala antiretrovirálnu liečbu.

08:03 Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli. Vývoj na trhoch ovplyvňujú na jednej strane správy o náraste zásob ropy v USA minulý týždeň, čo signalizuje slabší dopyt, a na strane druhej hrozba nových sankcií voči Rusku, ktorá vyvoláva obavy o dodávky komodity.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 7.31 h SELČ predával po 102,03 USD (93,02 eura). To bolo len o 7 centov alebo 0,07 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

07:56 Spojené štáty, Veľká Británia a Austrália budú v rámci ich bezpečnostnej aliancie AUKUS vyvíjať hypersonické strely. Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a predseda austrálskej vlády Scott Morrison v spoločnom vyhlásení uviedli, že sa „zaviazali začať novú trojstrannú spoluprácu v oblasti hypersonických a kontrahypersonických schopností a elektronického boja, ako aj rozšíriť zdieľanie informácií a prehĺbiť spoluprácu v oblasti obranných inovácií“. Krok prichádza v čase rastúcich obáv zo strany USA a spojencov z vojenských aktivít Číny v Tichom oceáne.

Vývoju hypersonických striel, ktoré sa nedajú zachytiť súčasnými protiraketovými systémami, sa venujú Spojené štáty, Rusko aj Čína. Rusko podľa popredného amerického veliteľa v Európe niekoľkokrát použilo hypersonické zbrane na Ukrajine.

07:39 Novozélandská vláda rozšírila sankcie proti Rusku v reakcii na správy o náleze stoviek mŕtvych civilistov v ukrajinskom meste Buča po odchode ruských vojsk. Dovoz ruského tovaru na Nový Zéland bude novo podliehať clu 35 percent. Už platné obmedzenia vývozu tovaru sa novo rozšíria aj na priemyselnú výrobu napojenú na ruský strategický priemysel, najmä IT technológie a motory. Sprísnenie sankcií oznámila ministerka zahraničných vecí Nanaia Mahutaová.

07:14 Podľa najnovších spravodajských informácií ministerstva obrany Spojeného kráľovstva prebiehajú ťažké boje a ruské nálety na prístavné mesto Mariupol. Informuje o tom portál BBC.

06:19 Výdavky na reklamu v Rusku tento rok klesnú takmer o polovicu na 3,55 miliardy dolárov. Vyplýva to z prieskumu analytickej spoločnosti Insider Intelligence. Je to reakcia na odchod mnohých firiem z krajiny kvôli ruskej invázii na Ukrajinu.

06:14 Za 35 dní okupácie ukrajinskej obce Hostomel ruskými inváznymi vojskami sa stratilo cez 400 ľudí. Očití svedkovia potvrdili smrť niektorých z nich, časť ľudí je nezvestná. Taras Dumenko, šéf novo vytvorenej vojenskej správy Hostomelu, to uviedol v rozhovore s rozhlasovou stanicou Hromadske Radio (Verejné rádio).

06:09 Predseda Zboru náčelníkov štábov (JCS) armády USA Mark Milley v utorok vyjadril presvedčenie, že na územie členských krajín NATO vo východnej Európe by malo byť vyslaných ešte viac amerických vojakov, aby odradili Rusko od ďalšej agresie.

"Domnievam sa, že mnohí naši európski spojenci, hlavne tí z pobaltských krajín, Poľska, Rumunska prejavujú veľkú, veľkú ochotu zriadiť stále základne. Oni ich postavia a zaplatia príslušné náklady," povedal kongresmanom generál Milley, ktorý je najvyššie postaveným dôstojníkom armády USA.

06:07 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok oznámil, že USA poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc vo výške 100 miliónov dolárov. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá zdôraznila, že navýšenie pomoci prichádza po správach o zverstvách, ktorých sa na Ukrajine dopúšťajú ruské invázne vojská.

"Odsúhlasil som... okamžité čerpanie bezpečnostnej pomoci v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorá má Ukrajine zaistiť urgentne potrebné ďalšie protitankové systémy," uviedol Blinken vo vyhlásení s tým, že sa tak stalo na pokyn prezidenta Joea Bidena.

06:04 Americká vláda pripravuje nový balík sankcií voči Moskve, v rámci ktorého zakáže "všetky nové investície" v Rusku. Okrem toho pritvrdí existujúce reštrikcie voči ruským bankám a štátnym podnikom a rozšíri zoznam sankcionovaných ruských vládnych činiteľov a ich rodinných príslušníkov.

06:01 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore kritizoval Organizáciu Spojených národov (OSN), ktorá podľa nedokáže plniť svoje poslanie - zaisťovanie mieru a bezpečnosti vo svete. TASR informáciu prevzala z televízie Sky News.

"Bezpečnostná rada (BR) OSN existuje, ale bezpečnosť vo svete nie. Pre nikoho. To celkom určite znamená, že Spojené národy v súčasnosti nie sú schopné vykonávať úlohy, pre ktoré boli vytvorené," povedal Zelenskyj, ktorého krajina už šiesty týždeň vzdoruje ruskej vojenskej agresii.