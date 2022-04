Generálny tajomník Stoltenberg: Fínsko a Švédsko sú v NATO vítané

Fínsko a Švédsko by boli v Severoatlantickej aliancii vítané, ak by sa do nej rozhodli vstúpiť, ale toto rozhodnutie závisí od oboch krajín.

Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Bruseli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. "Je to na nich, no ak o to požiadajú, tak očakávam, že 30 spojencov ich privíta," povedal Stoltenberg počas predstavovania programu nadchádzajúcich dvojdňových rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín NATO, ktorí sa uskutočnia 6. a 7. apríla.

NATO podľa Stoltenberga určite nájde spôsoby, ako riešiť akékoľvek bezpečnostné obavy oboch krajín, ktoré by mohli mať počas prechodného obdobia medzi predložením žiadosti o členstvo a jej ratifikáciou všetkými členskými krajinami.

Severoatlantická aliancia má v súčasnosti 30 členských štátov, z ktorých 21 je súčasťou Európskej únie. Členské štáty EÚ, ktoré nevstúpili do NATO, sú Cyprus, Fínsko, Írsko, Malta, Rakúsko a Švédsko. Po ruskej invázii na Ukrajinu prieskumy verejnej mienky vo Fínsku aj Švédsku naznačili ochotu obyvateľov týchto krajín vstúpiť do Aliancie, pričom táto možnosť čoraz viac získava aj podporu tamojších politických strán. Vstupom Fínska by Aliancia mala priamu 1340-kilometrovú hranicu s Ruskou federáciou.