Ruský veľvyslanec pri OSN odmietol Zelenského obvinenia: Neexistujú svedecké dôkazy!

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN odmietol obvinenia, že ruské sily spáchali na Ukrajine zverstvá.

Ako tvrdí, na takéto obvinenia neexistujú svedecké dôkazy, informuje agentúra AFP. Nebenzia, ktorý vystúpil krátko po prejave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kritizoval jeho "nepodložené obvinenia ruskej armády, ktoré nepotvrdili žiadni očití svedkovia".

Nebenzia tiež odmietol tvrdenia Kyjeva, že Rusko organizuje masové deportácie ukrajinského obyvateľstva do Ruska. "Doteraz bolo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie do Ruska evakuovaných viac ako 600.000 osôb vrátane vyše 119.000 detí," povedal. "A nehovoríme o nijakej forme nátlaku či únosov, ako to radi prezentujú naši západní partneri, ale o dobrovoľnom rozhodnutí týchto ľudí, čo dokazujú mnohé videá, ktoré sú dostupné na sociálnych sieťach," dodal Nebenzia.

Zelenskyj v tejto súvislosti povedal, že "státisíce" Ukrajincov boli deportované do Ruska. Unesených bolo podľa neho aj 2000 detí.