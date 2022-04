Kapacity v Prešove sa míňajú, musia improvizovať: Utečencov ubytovali v base, kde skončili väzni?

Skončili vo väzení, no napriek tomu sú vďační! V prešovskom Ústave na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody ubytovali vyše 130 utečencov, ktorí na Slovensko ušli pred krviprelievaním, ktoré Rusko rozpútalo na Ukrajine.

Právoplatne odsúdených, ktorí si tam predtým odpykávali tresty, premiestnili do Sabinova.

Utečeneckú skupinu ubytovanú v otvorenom oddelení prešovskej basy tvoria predovšetkým ženy s deťmi z východu Ukrajiny - Donecka, Luhanska a zo Záporožskej oblasti. Do väzenia ich umiestnili z dôvodu nedostatku iných kapacít. „Prví utečenci Ukrajiny k nám prišli 8. marca. Predtým sme však všetkých odsúdených vo výkone trestu premiestnili do nášho zariadenia v Sabinove,“ povedal riaditeľ prešovského ústavu Norbert Kundrák.

Podľa neho majú utečenci štandardný režim. „Dostávajú tri jedná denne. Kúpili sme práčky, sušičky. Deti boli prihlásené na základnú školu. A každý, kto z dospelých môže, si hľadá prácu. Ukrajinci nemajú žiadne obmedzenia. Môžu sa voľne pohybovať,“ doplnil riaditeľ.

Väzenie ako hotel

Medzi utečencami je aj Natália (38) s dcérkou Aidou (5) z mesta Gulyaypole v Záporožskej oblasti. „U nás prebiehajú prudké boje. Som rada, že som sa aj malou dcérkou dostala na Slovensko. Druhá je v Poľsku, lebo pred vojnou študovala vo Ľvove. Privítali nás tu ľudia s veľkým srdcom. Pred vojnou som vedela, že existuje Slovensko, ale o meste Prešov som nikdy nepočula. Ubytovanie v ústave nám neprekáža. Sme rady, že sme sa dostali z vojnovej línie,“ povedala žena, ktorá precestovala vyše 1000 kilometrov, aby sa dostala do bezpečia.

V maličkej izbe s poschodovými posteľami býva i Xénia (33) z doneckého Kramatorska. „Pri­šla som k vám s dvoma deťmi. Doma zostala mama, ktorá odcestovala až v utorok, a manžel. Bývame síce vo väzení, ale vyzerá to ako normálna ubytovňa, takže nám to vôbec neprekáža. Navyše sa nám každý snaží vyjsť v ústrety, za čo sme veľmi vďační, ale najradšej by sme sa vrátili domov,“ doplnila statočná žena, ktorá na Slovensko utekala takmer 3 dni.