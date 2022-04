Ukrajinci identifikovali Rusov zodpovedných za popravy a znásilnenia: Toto sú mäsiari z Buče!

Z týchto zločinov sa budú zodpovedať. Vojna Vladimira Putina (69) na Ukrajine ukazuje svoju pravú tvár.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Civilizovaný svet je znechutený zo záberov na mŕtve telá obyvateľov mesta Buča pri Kyjeve, ktoré odhalil ruský ústup.Začína sa tak vyšetrovanie vojnových zločinov, ktorých sa podľa pozorovateľov dopustili Putinove vojská.

Zverstvo, genocída či horor. Tak opisujú fotografie a videá z ukrajinskej Buče nielen miestni, ale aj šokovaní ľudia zo zahraničia. Na miesto prišiel aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pozrite sa, akých pankhartov ste vychovali,“ odkázal ruským rodičom vojakov, ktorí masakrovali obyvateľstvo. Označil ich za vrahov, lupičov a katov. Ukrajinská rozviedka aj hackeri z Anonymous zverejnili mená tých, ktorí mali stáť za nechutnou poľovačkou na civilistov z Buče. Zoznam obsahuje mená štyroch veliacich plukovníkov aj desiatky radových vojakov.

Podľa dobrovoľníckej organizácie InformNapalm mal byť ich veliteľom Azatbek Asanbekovič Omurbekov. Ten mal dohliadať na to, aby blízki či susedia nemohli ani len odpratať mŕtve telá z ulíc. Zároveň jeho jednotky vykopali masové hroby, do ktorých hádzali kusy tiel postrieľaných civilistov, často so zviazanými rukami za chrbtom. Za vojnových zločincov Kyjev považuje vojakov zo 64. samostatnej motostreleckej brigády 35 OA Východného vojenského okruhu, ktorých mal viesť práve podplukovník Omurbekov.