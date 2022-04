ONLINE Ukrajina očakáva ďalšie útoky na Charkov, evidujú tisíce hlásení o vojnových zločinoch Rusov v Kyjevskej oblasti

Ukrajinská generálna prokuratúra v pondelok večer oznámila, že zaznamenala vyše 7000 hlásení o údajných ruských vojnových zločinoch v Kyjevskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo videoodkaze zaviazal, že údajní vojnoví zločinci na Ukrajine budú postavení pred spravodlivosť. Všetko podstatné Vám prinášame ONLINE.

06:24 Z obliehaného mesta Mariupoľ na juhovýchode Ukrajiny v pondelok evakuovali viac ako 1 550 civilistov. Informovala o tom ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Uviedla, že ľudia z Mariupoľa odchádzali svojimi autami, keďže konvoj siedmich autobusov stále nemohol vstúpiť do mesta. Vereščuková dodala, že ďalších 971 ľudí evakuovali z piatich lokalít v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.

06:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo videoodkaze v pondelok neskoro večer zaviazal, že údajní vojnoví zločinci na Ukrajine budú postavení pred spravodlivosť. Ukrajina podľa jeho slov pracuje s Európskou úniou a Medzinárodným trestným súdom (ICC) v holandskom Haagu na tom, aby zaistili, že vojnové zločiny v Buči a ďalších ukrajinských mestách budú úplne vyšetrené. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.

"Príde čas, keď sa každý Rus dozvie celú pravdu o tom, kto z nich zabíjal ich spoluobčanov," dodal ukrajinský prezident.

06:11 Pred ôsmimi desaťročiami ušla Raisa Valiuškevyčová z Ukrajiny pred inváziou nacistického Nemecka a dnes je táto 98-ročná žena, ktorá prežila holokaust, znova na úteku - tentoraz našla útočisko v Nemecku.

Ako Valiuškevyčová povedala, bol to zvláštny pocit, že našla útočisko v krajine svojich niekdajších prenasledovateľov. Ale časy sa zmenili a cíti vďačnosť, že teraz je v bezpečí pred ruskými strelami, ktoré padali okolo jej domu v Kyjeve. V Nemecku sa podľa svojich slov cíti vítaná.

06:10 Ukrajinské ministerstvo obrany očakáva ďalšie ruské útoky na obkľúčené východné mesto Charkov, informoval v pondelok večer hovorca Oleksandr Motuzjanyk. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.

06:08 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval členov delegácie, ktorá bude diskutovať s Ruskom o bezpečnostných zárukách. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA. Súčasťou novej delegácie poverenej vypracovaním bezpečnostných záruk bude tiež poradca prezidenta Mychajlo Podoľak.

06:07 Ukrajinská generálna prokuratúra v pondelok večer oznámila, že zaznamenala vyše 7000 hlásení o údajných ruských vojnových zločinoch v Kyjevskej oblasti. V utorok nadránom o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Väčšina obetí je v meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva, uviedla generálna prokurátorka Iryna Venediktovová, citovaná tlačovou agentúrou UNIAN.

Generálna prokuratúra už začala vyšetrovať vojnové zločiny v mestách Irpiň, Buča a Vorzeľ, všetky v Kyjevskej oblasti.

06:05 Cyprus bude rokovať so Spojenými štátmi o odovzdaní časti svojich zbraní sovietskej výroby Ukrajine. Uviedol to v pondelok denník Kathimerini. Americkí zástupcovia sa so žiadosťou obrátili na cyperského prezidenta Nikosa Anastasiadisa, ktorý súhlasil so začatím rokovaní. Američania a Ukrajinci majú záujem predovšetkým o systémy protivzdušnej obrany či bojové vrtuľníky.

06:03 V Rade OSN pre ľudské práva by pre Rusko nemalo byť miesto, uviedol na twitteri ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba. O pozastavenie ruského členstva sa už usilujú Spojené štáty s partnermi, okrem iného kvôli správam z Buči, kde ukrajinskí činitelia a ďalší pozorovatelia po ústupe Rusov nachádzajú zabitých civilistov.

06:01 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude mať v utorok príhovor na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, ktoré bude venované konfliktu v jeho krajine, oznámila britská diplomatická misia. Pôjde o prvý prejav tohto lídra pred orgánom OSN odvtedy, čo Rusko spustilo 24. februára inváziu na Ukrajine, píše tlačová agentúra AFP.