Ruskí školáci udali svoju učiteľku za kritiku invázie na Ukrajinu: Režim v krajine označila za totalitu

Školáci v ruskom meste Penza nahlásili na políciu svoju učiteľku, ktorá kritizovala ruské vojenské aktivity na Ukrajine.

Podľa informácií nezávislého portálu Meduza potom úrady proti 55-ročnej vyučujúcej angličtiny začali stíhanie na základe zákona, ktorý zakazuje šírenie informácií diskreditujúcich ruskú armádu. Touto právnou normou si ruské úrady vynucujú, aby sa v Rusku nešírili informácie, ktoré nie sú v súlade s oficiálnym výkladom pôsobenia ruských síl na Ukrajine. Učiteľke by mohlo hroziť až 10 rokov väzenia, upozornila Meduza.

Učiteľka angličtiny sa pustila do kritiky súčasných ruských aktivít v diskusii so žiačkami ôsmej triedy o vylúčení Ruska zo športovej súťaže. Jedna zo žiačok sa sťažovala, že nebude môcť odísť v júni do Česka. Žiaci rozhovor nahrali a odovzdali ho polícii. "Kým sa Rusko nezačne správať civilizovaným spôsobom, bude to trvať večne," povedala učiteľka podľa záznamu zverejneného na komunikačnej platforme Telegram.

"Nikde nás teraz neprijímajú, pretože svetové spoločenstvo sa čuduje, ako je možné, že sa v civilizovanom svete takto niekto chová," povedala pedagogička. Vyhlásila tiež, že v Rusku je "totalitný režim" a prirovnala krajinu k Severnej Kórei.