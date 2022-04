Putin sa pohráva s Európou: Zvládnu firmy na Slovensku stopku plynu z Ruska?

Plyn je pre Rusko zlatá baňa, skoro celú Európu ním drží v šachu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Viacero krajín je od jeho dodávok závislé a na krízový scenár nevyspytateľného vládcu sa nepripravilo.Nebolo by to prvý raz, keď by Rusko plynom svojich partnerov vydieralo. Nový Čas sa pozrel na to, ako by to zvládli slovenské firmy. Ak by Rusko okamžite prestalo Slovensku dodávať plyn, viaceré slovenské podniky by to položilo na lopatky.

Podnikatelia združení v Klube 500, ktorý vedie Vladimír Soták, so znepokojením sledujú vyhlásenia politikov o okamžitom zrušení odberu plynu z Ruska. Aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók sa vyjadril, že „treba mať chladnú hlavu“. Slovensko je krajinou, ktorá je od dodávok plynu medzi najviac závislými, pripomínajú predstavitelia Klubu 500, hovoriť o okamžitom zastavení dodávok z Ruska je preto podľa podnikateľov nereálne.

„Buď tu bude plyn, alebo nebude, buď pôjde ekonomika, alebo nepôjde,“ vyjadril sa k téme Soták, šéf Klubu 500 a šéf Železiarní Podbrezová. Ak by sa dodávky plynu okamžite zastavili, fabrika v Podbrezovej by mohla zavrieť, pretože by vyhasli pece. „Budeme musieť odstaviť technológie a prestaneme vyrábať,“ pokračoval Soták.

Zamestnanci by museli dokončiť prácu a odísť domov. „Naspäť by sme ich zavolali až vtedy, keď budeme mať znovu plyn,“ povedal Soták. Podnikatelia apelujú na vládu, aby zabezpečili dostatočné dodávky plynu z iných oblastí, ak by Putin prešiel k radikálnemu kroku.

Doplatilo by aj Duslo Šaľa

Okamžité zastavenie plynu z Ruska by výrazne pocítilo aj Duslo Šaľa. Fabrika je súčasťou koncernu Agrofert rodiny bývalého českého premiéra Andreja Babiša a odoberá najviac plynu na Slovensku, čo je zhruba 10 až 11 percent celkovej spotreby. Pre chemickú fabriku je priam kľúčový pri výrobe hnojív pre poľnohospodárov, ako aj roztoku močoviny Adblue. Kvapalina je potrebná tiež do sanitiek, do policajných, vojenských či nákladných áut. Využívajú ju tiež vozidlá mestskej hromadnej dopravy.

„Nejdeme na sto percent, začíname postupne znižovať spracovanie. Nedá sa, pretože my kupujeme časť zemného plynu na dlhé kontrakty, časť na spote, ten spot je teraz taký nevýhodný, že sa nám to ekonomicky nevypláca, takže postupne začíname znižovať spracovanie, aby sme sa veľmi skoro priblížili k hranici technologického minima, ďalej budeme čakať a uvidíme,“ povedal generálny riaditeľ Dusla Šaľa Petr Bláha.

„Pokiaľ bude odstavená dodávka plynu, nastáva vyššia moc a nie sme schopní dodávať Adblue, pretože tá spotreba zemného plynu je taká vysoká, že sa tu nedá hovoriť o nejakých alternatívnych dodávkach alebo o nejakých alternatívnych zdrojoch dodania,“ povedal generálny riaditeľ. „Duslo rovnako ako ktorýkoľvek iný producent čpavku a minerálnych hnojív nemá žiadne zásoby zemného plynu,“ uviedol pre Nový Čas generálny riaditeľ firmy Petr Bláha.

Je to problém celej EÚ

Ján Bača, U. S. Steel Košice

- Budeme postupovať tak ako v prípade strategických surovín. Budeme hľadať riešenia. Zatiaľ sa nám to darí. Keďže je Slovensko členom EÚ, budú naše alternatívy v súlade s tým, ako sa dohodnú členské štáty. Nebude to totiž len problém U. S. Steel Košice, ale celej EÚ

Nevieme zabezpečiť výrobu

Anton Molnár, hovorca Slovnaftu

- Pre fungovanie rafinérie je zemný plyn rovnako dôležitý ako ropa, bez neho nevieme zabezpečiť výrobu palív, ako ani ďalších produktov

Zatiaľ to zvládneme

ŽSR, Barbora Šugárová, odbor komunikácie

- ŽSR používajú plyn najmä pri vykurovaní priestorov staníc. Momentálne informácie ohľadom zásob plynu – aj vzhľadom na koniec vykurovacej sezóny – by nemali mať vplyv na činnosť ŽSR.

Aktivoval by sa krízový plán

Miriam Filová, tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

- Slovensko má riadne zaplatené dodávky zemného plynu a najbližšia platba sa očakáva až v máji. V prípade zastavenia dodávok plynu by sa aktivoval krízový plán a na základe údajov plynárenského dispečingu by došlo k obmedzeniu spotreby pre priemyselných odberateľov. Domácností by sa takáto regulácia nedotkla.

Treba sa pripraviť na jeseň

Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov

- Republiková únia zamestnávateľov považuje za mimoriadne dôležité, aby Slovenská republika v záujme všetkých odberateľov prijala opatrenia, ktoré nás pripravia na viaceré alternatívy vývoja situácie. Práve ukončená vykurovacia sezóna je obdobím, ktoré je potrebné využiť na prípravu tak, aby bolo Slovensko, teda domácnosti i podniky, pripravené na obdobie vyššej spotreby plynu na jeseň.

Ministerstvo hospodárstva SR

- Ak by došlo k reálnemu zastaveniu dodávok plynu zo strany Ruska, Slovensko bude postupovať podľa platnej legislatívy, teda zákona o energetike, ktorý defi nuje nevyhnutné kroky počas krízovej situácie. MH SR má na základe tohto zákona vypracovaný a verejne dostupný aj núdzový plán. Prípadné zastavenie dodávok plynu z RF by však bolo potrebné riešiť aj spoločne na úrovni EÚ.