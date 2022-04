Kyjev získava pod kontrolu ďalšie územia, možný prienik do Ruska: Kde Ukrajinci prechádzajú do protiútoku?!

Nad Kyjevom sa otáča vietor a momentálne veje do plachiet Ukrajincom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V piatok sa dokonca objavili informácie, že Ukrajinci podnikli už aj útok v ruskom vnútrozemí, kde mali vrtuľníkmi zaútočiť na sklad paliva v meste Belgorod. Ak by sa útok potvrdil, šlo by o druhú ofenzívnu akciu ukrajinskej armády na ruskej pôde od úplného začiatku vojny.

Prvou bolo, keď dve ukrajinské rakety Točka zasiahli vojenské letisko Millerovo pri Rostove na Done, kde zničili niekoľko lietadiel. O tom, či nový piatkový útok podnikli naozaj Ukrajinci, existujú zatiaľ protichodné informácie.

O útoku informovali ruské médiá s odvolaním sa na gubernátora Belgorodskej oblasti Vjačeslava Gladkova, podľa ktorého na zásobáreň pohonných látok zaútočili dva ukrajinské vojenské vrtuľníky. Pri následnom požiari boli údajne zranení dvaja ľudia a časť Belgorodu museli evakuovať.

Len pred dvoma dňami tu pritom zaznamenali výbuchy v zbrojných skladoch, ani v tomto prípade však nebolo jasné, či za nimi stojí Ukrajina, alebo nie. „Nemáme potvrdené, či to boli Ukrajinci,“ nabáda na ostražitosť aj generál vo výslužbe a vojenský analytik Pavel Macko. Podľa slovenskej armády sa dokonca to, že by za útokom stála skutočne Ukrajina, „javí ako málo pravdepodobné“.

„Môže ísť aj o útok pod falošnou vlajkou a klasický príklad tzv. black ops na vlastnom obyvateľstve v podaní kremeľskej administratívy,“ píšu Ozbrojené sily SR v piatkovej správe k vývoju na Ukrajine. Naopak, po­dľa ukrajinského novinára Jurija Butusova v Belgorode útočili naozaj ukrajinské vrtuľníky, ktorým sa podarilo krátko pred šiestou ráno podletieť ruský radarový dáždnik.

„Ukázalo sa, že ruská protivzdušná obrana nebola schopná ani zaregistrovať naše vrtuľníky, ktoré sa po splnení úlohy úspešne vrátili na základňu,“ napísal na sociálne siete. V Moskve sa tejto údajnej najnovšej ukrajinskej aktivite rozhodne nepotešili. „Tento útok nevytvára priaznivé podmienky na pokračovanie mierových rokovaní,“ reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Macko: Rusi kulminovali

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý bol v piatok na návšteve Poľska, k prípadu vyhlásil zatiaľ len toľko, že ukrajinskú účasť nemôže potvrdiť ani vyvrátiť, pretože nemá dostatok informácií. Faktom však je, že na Ukrajine majú momentálne väčšiu hybnosť ukrajinské jednotky, ktorým sa na viacerých miestach darí postupne zatláčať ruských okupantov naspäť. Len za piatok sa Ukrajincom podarilo podľa generálneho štábu oslobodiť až tri desiatky obcí.

Rusi sa začali sťahovať od Kyjeva či z okolia mesta Sumy a očakáva sa, že sa budú preskupovať na Donbas, ktorý by sa mohli pokúsiť dobyť. „Ruské sily na Ukrajine vo vojenskej terminológii kulminovali, čo znamená, že ten útok už nie je taký masívny. Nie sú schopní v tomto okamihu vygenerovať nejaké nové operácie ani nič zásadné, čím by prekvapili brániacich sa Ukrajincov,“ opisuje situáciu na Ukrajine Macko.

„Je teda úplne pochopiteľné, že Ukrajina začína získavať pôdu pod nohami a začína - zatiaľ na lokálnej a nízkej taktickej úrovni - s protiútokmi,“ dodáva. Konflikt na Ukrajine však podľa neho ešte nie je rozhodnutý a nehovoril by zatiaľ ani o nejakej veľkej ukrajinskej protiofenzíve. „Sme vo fáze, keď Rusi už stratili iniciatívu a začína ju preberať Ukrajina, hoci zatiaľ v takom malom rozsahu,“ hodnotí Macko.

„Ukrajina nemá momentálne silu na to, aby to mohla veľmi rýchlo zlomiť a rozhodnúť. Potrebuje ešte chvíľu vydržať napriek tomu, že to znamená pre tú krajinu veľké škody. Akonáhle by sa Rusi pokúsili preskupiť a podniknúť nejaký väčší útok, bude kľúčové, aby aj ten Ukrajinci zlomili, podobne ako sa im to podarilo pri tej úvodnej ofenzíve - a tým by sa mohla zlomiť aj celá vojna,“ predpovedá Macko.

Čo už Ukrajinci dobyli naspäť

- Irpiň - Mesto neďaleko Kyjeva získali Ukrajinci naspäť pod svoju kontrolu už v pondelok, starosta mesta však varoval, že mesto nie je úplne bezpečné a požiadal jeho obyvateľov, aby sa ešte nevracali domov.

- Sloboda a Lukašivka - Opätovné získanie menších obcí na juh od Černihiva je významné aj tým, že ležia na hlavnej zásobovacej trase medzi Černihivom a Kyjevom.

- Okolie Kyjeva - Ukrajincom sa darí postupovať aj smerom k niekoľkým ďalším menším mestám na severozápadnom okraji Kyjeva ako napríklad Buča či Hostomeľ.

- Rudnycke - Iniciatívu prevzali Ukrajinci aj v okolí mesta Brovary, kde sa im podarilo opätovne dobyť mestečko Rudnycke, Rusi sú v oblasti okolo mesta Brovary už len v obkľúčených a izolovaných pozíciách okolo Baširivky.

- Dediny v Záporožskej oblasti - Ukrajina hlási prvé úspechy aj na juhu krajiny, kde sa jej v Záporožskej oblasti podarilo oslobodiť dediny Zatyšja, Malynivka, Vesele, Zelenyj Haj a Červone.

- Len za piatok sa podľa generálneho štábu ukrajinskej armády podarilo Ukrajincom dobyť naspäť 30 menších obcí.