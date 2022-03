Rodina utiekla z Ukrajiny cez divočinu: Na Slovensko prišli po 8 hodinách túry!

Američan z Massachusetts William Hubbard pomohol svojej 19-ročnej dcére, vnukovi a jej priateľovi dostať sa z Ukrajiny na Slovensko cez karpatskú divočinu.

Ako referuje spravodajský web CNN, mali šťastie, že počas 8-hodinovej „túry“ nestretli žiadnych vojakov ani pohraničníkov. „Podarilo sa nám vypadnúť,“ povedala Aislinn Hubbardová v rozhovore pre CNN už z územia Rakúska.

Dievčina priznala, že v jednej chvíli sa spolu s malým dieťaťom šmýkala dolu strmým a zablateným karpatským kopcom. Jej otec bol na Slovensku a sledoval ich pohyb prostredníctvom svojho telefónu. „Bolo to neuveriteľne stresujúce, pretože som sa díval, ako sa na mape pohybuje malá bodka. Tá sa na chvíľu zastavila, tak som sa bál, či sa niekto nezranil alebo nestretli vojakov,“ poznamenal Američan.

Keďže muži od 18 do 60 rokov majú zákaz opustiť Ukrajinu, jej priateľ sa teraz nebude môcť vrátiť na Ukrajinu. Dvojica tiež mala problémy s dokumentmi malého dieťaťa, ktoré prišlo na svet v domácom prostredí počas pandémie koronavírusu a nemalo rodný list. „Toto by nebolo potrebné, ak by nám Ukrajinci a americké ministerstvo zahraničných vecí pomohli včas vybaviť náležité papiere, ale nedali nám inú možnosť, len uskutočniť tento plán,“ povedal Hubbard.