Putin mení plány: Príprava na veľký útok na Donbas?!

Priznanie porážky alebo len taktický manéver? Čo sleduje Vladimir Putin odsunom časti ruských vojsk z okolia Kyjeva?

Podľa oficiálnych vyhlásení Moskvy ide o ruskú reakciu na počiatočné úspechy mierových rokovaní. Ukrajina a západné spravodajské služby sa skôr prikláňajú k verzii, že môže ísť buď o snahu zmiasť Ukrajincov, alebo o súčasť preskupovania vojsk, ktoré sa odteraz budú koncentrovať hlavne na Donbas. Rozhodlo sa Rusko dobyť aspoň Donbas a môže sa mu to podariť?

Správy o presunoch časti ruských vojsk z okolia Kyjeva naspäť do Ruska či Bieloruska sa začali objavovať už krátko pred začiatkom utorňajších mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou v Turecku. Moskva následne potvrdila, že sa rozhodla „výrazne znížiť“ vojenskú aktivitu v okolí Kyjeva aj Černihiva. Informácie o odsune potvrdila aj ukrajinská armáda, no dodala, že môže ísť o ruskú snahu zmiasť ukrajinské velenie a navodiť dojem, že Moskva sa už nebude usilovať o dobytie Kyjeva.

A už v stredu ráno ukrajinské vládne zdroje hovorili o tom, že napriek slovám o odsune v skutočnosti v okolí Kyjeva stále prebiehajú ťažké boje. „Zatiaľ nemožno hovoriť o tom, že by Rusi obmedzovali intenzitu bojových operácií na kyjevskom a černihivskom fronte,“ tvrdí námestník ukrajinského ministra vnútra Vadym Denysenko. Podľa neho sa ruské presuny „podobajú skôr striedaniu síl a hojeniu rán než reálnemu pozastaveniu bojových akcií.

S chladnou hlavou prijali vyhlásenia Moskvy aj v Londýne, aj vo Washingtone. „Je to, čo Rusko hovorí, a to, čo Rusko robí. Zameriavame sa na to druhé,“ povedal pre CNN americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Podobne to vidí aj britský premiér Boris Johnson. „Putina a jeho režim budeme súdiť podľa činov, nie podľa slov,“ citoval jeho hovorcu Guardian.

Nezískajú ani Donbas

A ako čítajú najnovšie slová a činy Moskvy vojenskí experti? Podľa analytika Lukáša Visingra si Rusi časť vojakov pri Kyjeve zrejme ponechajú, ale zároveň si už uvedomujú, že ukrajinskú metropolu dobyť nedokážu. Budú sa preto teraz koncentrovať skôr na dosiahnutie aspoň akých-takých úspechov na Donbase, keďže všetky ostatné plány sa im jeden po druhom zrútili.

„Prvým plánom bolo rýchle obsadenie Kyjeva výsadkom na letisku Hostomeľ, čo úplne skrachovalo. Ruská spravodajská služba naliala miliardy dolárov istej ukrajinskej skupine, ktorá mala v prvý deň invázie uskutočniť prevrat. Ale ukázalo sa, že tá skupina Ukrajincov sú agenti ukrajinskej kontrarozviedky. Takže Rusi nedosiahli nič iné ako to, že ukrajinskej kontrarozviedke poslali miliardy dolárov,“ opisuje Visingr najnovšie zistenia investigatívcov z Bellingcatu.