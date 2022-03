Česko predĺžilo núdzový stav do konca mája: Dôvodom sú utečenci z Ukrajiny

Poslanecká snemovňa českého parlamentu v utorok odsúhlasila návrh vlády premiéra Petra Fialu na predĺženie núdzového stavu do konca mája.

Kabinet žiadal predĺženie núdzového stavu pre prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Pre núdzový stav do konca mája hlasovalo 82 zo 148 prítomných zákonodarcov - a to z lavíc vládnych poslancov. Opozičné strany ANO a SPD boli proti. Platiť by mal do 31. mája. "Žiadosť o predĺženie núdzového stavu o dva mesiace je možno neobvyklá. Pre vládu a všetkých policajtov, hasičov i hajtmanov, ktorí v tomto režime už dva mesiace pracujú, je však nutná," vyhlásil v pléne parlamentu vicepremiér a minister vnútra Vít Rakúšan.

Podľa neho nie je dôvod predpokladať, že by počet obyvateľov Ukrajiny v Česku v horizonte dvoch mesiacov výrazne klesol. "Ak by napriek tomu núdzový stav nebol potrebný po celé dva mesiace, Snemovňa ho môže ukončiť skôr," doplnil šéf rezortu vnútra. Ten na parlamentnej schôdzi zastupoval premiéra Fialu, ktorý mal pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Zákonodarcovia za hnutie ANO chceli podporiť predĺženie o 30 dní. SPD predĺžiť núdzový stav nechcela, dodali Novinky.

Núdzový stav z dôvodu prílevu utečencov z Ukrajiny pred vojnou, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin, česká vláda vyhlásila 4. marca na 30 dní. Na jeho predĺženie o ďalších 58 dní potrebovala súhlas Snemovne, píše spravodajský server iDNES.cz.