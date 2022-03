Putinova hra s Európou: Zastaví Rusko dodávky plynu?! Čo by to znamenalo pre Slovensko

Žiadne platby v rubľoch, žiadny plyn.

Moskva vydiera európske krajiny tým, že ak nebudú ochotné platiť za plyn v ich kolabujúcej mene, bude to znamenať úplné zastavenie dodávok ruského plynu. Tie v prípade Európy tvoria 40 % spotreby, v prípade Slovenska 85 % a pre veľký dosah na ekonomiku si ich chceme aspoň niekoľko rokov udržať aj napriek zverstvám, ktoré Rusko pácha na Ukrajine. Putinovu podmienku, že za plyn treba platiť v rubľoch, však všetci označujú za nonsens.

Ruský prezident Putin uložil ruskému plynárenskému gigantu Gazprom povinnosť dohodnúť sa s európskymi odberateľmi na platbách za plyn v rubľoch do tohto týždňa. Aj aktuálne vyhlásenia z Kremľa naznačujú, že Rusko túto podmienku myslí vážne. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov skonštatoval, že ak Rusko nedostane zaplatené v rubľoch, dodávky budú zastavené. „Neviem, čo sa stane, keď krajiny odmietnu túto možnosť. Keď bude oznámené finálne rozhodnutie, pozrieme sa, čo sa môže stať,“ povedal Peskov. Na priamu otázku, či Rusko vypne plyn, povedal: „Žiadne platby, žiaden plyn.“

Ako však platiť v kolabujúcej mene, ktorú európske banky ani nemajú v potrebnej miere k dispozícii? „Je to zámienka Putina na to, aby nám zastavil plyn,“ hovorí pre Nový Čas energetický analytik Karel Hirman. „Je jasné, že západné spoločnosti, ktoré sú hlavnými zákazníkmi, nebudú nakupovať v rubľoch. Je to ekonomický nezmysel, ktorý by tvrdo dopadol aj na nás spotrebiteľov. Putin by si robil umelý kurz, aký chce, a my by sme to v konečnom dôsledku zaplatili v cenách plynu. Rubeľ je totiž nekonvertibilná a nereálna valuta, nechcú ho už ani banky v Rusku,“ argumentuje Hirman.

Odpojenie najskôr za rok

Ako je na túto situáciu pripravené Slovensko a čo by sme robili, keby nám Putin dodávky plynu zo dňa na deň vypol? „Dlhodobo pracujeme na znižovaní energetickej závislosti od Ruska. Po plynovej kríze v roku 2009 sa podarilo diverzifikovať trate a plyn je možné doviesť na Slovensko prakticky z ktoréhokoľvek smeru,“ uvádza rezort hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka.

„Za veľmi dôležité považujeme aj čo najskoršie dobudovanie plynového prepojenia Slovenska a Poľska. Ide o severojužné prepojenie Európy, ktoré umožní dodávky plynu z Nórska a cez terminály v Poľsku aj LNG plynu z celého sveta,“ dodáva ministerstvo. „Treba si uvedomiť, že Európa by sa vedela odpojiť od ruských dodávok energií najskôr za rok, a to za predpokladu, že by sa znížila spotreba plynu o 15 % a naplno využili všetky kapacity na LNG,“ uvádza rezort.