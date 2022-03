Ruský miliardár a oligarcha Abramovič rokuje o mieri na Ukrajine: Prečo sa ho pokúsili otráviť?!

Nečakané priznanie takmer po mesiaci.

Ruský oligarcha a miliardár blízky Vladimirovi Putinovi (69) Roman Abramovič (55) sa už týždne pohybuje v zákulisí mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Najnovšie sa objavili tvrdenia, že sa ho na začiatku marca pri stretnutí v Kyjeve pokúsili otráviť. Pred príznakmi, ktoré zahŕňali aj dočasnú slepotu, jedol pritom len čokoládu a pil vodu. Ako k tomu mohlo dôjsť?

Celé sa to malo odohrať 3. marca, keď Abramovič spolu s tromi členmi delegácie odišli v noci o desiatej z rokovaní v Kyjeve do svojho apartmánu. Po jeho boku bol aj člen ukrajinského parlamentu a zástupca krymských Tatárov Rustem Umerov. Už v tom čase si všimli nečakané zdravotné ťažkosti, a to podráždené oči, ktoré neustále slzili, začervenanú pokožku či olupovanie kože z tváre a rúk. Na pár hodín mal Abramovič dokonca stratiť zrak. Traja muži pritom mali pár hodín predtým jesť len čokoládu a piť vodu.

Štvrtý člen tímu, ktorý konzumoval rovnaké veci, symptómy otravy nemal. Na druhý deň Abramovič odišiel z Kyjeva do Ľvova a neskôr do Poľska, pričom príznaky im stále pretrvávali. Napokon prileteli do Turecka, kde ich mali začať liečiť. Ich životy v ohrození byť nemali. Informáciu o Ambramovičovej otrave neskôr pre stanicu BBC potvrdila aj hovorkyňa tohto oligarchu.

„Traja muži, ktorí sa zúčastnili na stretnutí v Kyjeve 3. a 4. marca, pocítili prvé príznaky otravy chemickými zbraňami,“ napísal Wall Street Journal. Podľa denníka západní experti, ktorí sa incidentom zaoberali, nedokázali určiť, či „symptómy spôsobila chemická alebo biologická látka, alebo išlo o nejaký druh útoku pomocou elektromagnetického žiarenia“.