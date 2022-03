Šéf ruských vyjednávačov s Ukrajinou: V rokovaniach nastal pokrok, ale...

Šéf ruskej delegácie na rokovaniach s Ukrajinou povedal, že Moskva považuje najnovšie stretnutie za krok smerom ku kompromisu.

Vladimir Medinskij vo vysielaní ruskej televíznej stanice RT uviedol, že Rusko vníma návrhy, ktoré Ukrajina predložila v utorok na rozhovoroch v Istanbule, za krok k tomu, aby sme sa „stretli na polceste". Dodal však, že obe strany musia prejsť dlhú cestu, aby dosiahli dohodu.

Medinskij sa vyjadril, že Rusko na rokovaniach urobilo „dva veľké kroky smerom k mieru", predovšetkým súhlasilo s obmedzením vojenských aktivít pri Kyjeve a v okolí mesta Černihiv na severe Ukrajiny. Dodal tiež, že Rusko súhlasilo s potenciálnym stretnutím medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským, keď prípadná mierová dohoda bude pripravená na podpis.

Medinskij uviedol, že Ukrajina chce s Ruskom rokovať o možnosti svojho vstupu do Európskej únie za to, že urobí ústupky Moskve. V ukrajinskom návrhu sa uvádza, že "Ruská federácia nenamieta proti snahám Ukrajiny v súvislosti so vstupom do Európskej únie", povedal Medinskij. Kyjev podľa Medinského ponúkol výmenou perspektívu, že sa vzdá svojich nádejí na vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO).

Tento návrh sa však nemá týkať Krymského polostrova a Luhanskej alebo Doneckej oblasti. Rusko totiž požaduje, aby boli uznané ako nezávislé krajiny, píše DPA.

Ukrajinská delegácia predtým v utorok uviedla, že predložila možný rámec budúcej mierovej zmluvy založenej na právne záväzných bezpečnostných garanciách, ktoré by znamenali, že iné krajiny budú intervenovať, ak bude Ukrajina napadnutá.