Abramovič dal Putinovi rukou písaný lístok od Zelenského! Oligarcha sa podieľa na mierových rokovaniach

Ruský miliardár Roman Abramovič sa osobne podieľa na mierovom vyjednávaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Informoval o tom denník The Times.

V rámci rozhovorov sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a v Moskve navštívil jeho ruského náprotivka Vladimíra Putina, píše denník.

Abramovič pri stretnutí Putinovi údajne odovzdal ručne písaný list od Zelenského s podmienkami potrebnými na ukončenie vojny, ktorý ruský štátnik neprijal nadšene. V Istanbule sa miliardár stretol s Rustemom Umerovom, krymským Tatarom a poslancom ukrajinského parlamentu, ktorý je podľa The Times zástupcom Kyjeva pri rokovaniach.

Obaja muži následne odcestovali cez Varšavu do ukrajinskej metropoly, kde sa oligarcha osobne stretol so Zelenským. Vzhľadom na to, že na Abramovičovo súkromné ​​lietadlo sa vzťahujú sankcie EÚ, lietal lietadlom registrovaným na tureckú spoločnosť.

Abramovič je jediným ruským oligarchom, ktorý verejne vyhlásil, že sa snaží prinútiť Moskvu k nájdeniu mierového riešenia konfliktu, napísal denník The Wall Street Journal. Niekoľko dní po začatí ruskej invázie Abramovičova hovorkyňa oznámila, že podnikateľ ponúkol ukrajinskej vláde pomoc s "dosiahnutím mierového riešenia". Podľa Británie a EÚ má ale blízke väzby na Putina, krajiny ho preto zahrnuli na sankčný zoznam.

O možnom zapojení miliardára do mierových rozhovorov už minulý týždeň informoval s odvolaním sa na svoje zdroje denník Financial Times, podľa ktorého túto diplomatickú linku osobne schválil Putin. Traja ľudia podľa tohto denníka uviedli, že Abramovič sa po tom, čo dostal Putinovu podporu, stretol s vysokým predstaviteľom úradu ukrajinského prezidenta, aby pomohol s prípravou rozhovorov.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý piatok uviedol, že sa Abramovič do vyjednávania zapojil v jeho počiatočnej fáze. Mierové rozhovory podľa hovorcu odvtedy pokračujú na úrovni delegácií. Ďalšie kolo rokovaní začne podľa oboch strán v utorok v Turecku, zásadný prielom viac ako mesiac od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu neočakáva ani Moskva, ani Kyjev.