Chystá sa ďalšia fáza invázie? Rusko presúva na Ukrajinu aj svoje sily z Gruzínska

Ruská armáda presúva na na Ukrajinu aj svojich vojakov rozmiestnených na území Gruzínska. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického rezortu obrany o tom v piatok informovala stanica CNN.

Ruskí vojaci sú od roku 2008 rozmiestnení v gruzínskych odštiepeneckých regiónoch Abcházsko a Južné Osetsko, ktoré Gruzínsko oficiálne označuje za okupované územia. "V súčasnosti máme indície, že (Rusko) sťahuje sily z Gruzínska na Ukrajinu," povedal novinárom predstaviteľ ministerstva obrany USA, ktorý si neželal byť menovaný. Pentagón však podľa neho nevie, koľko svojich vojakov odtiaľ Rusko presúva, ani do ktorých častí Ukrajiny smerujú.

Washington podľa uvedeného predstaviteľa aktuálne odhaduje, že ruské sily majú v Čiernom mori 22 plavidiel, pričom časť z nich predstavujú výsadkové lode. "Videli sme ich presúvať sa do Azovského mora s cieľom vykonať obojživelný útok, pokúsiť sa obnoviť ich (vojenské) ťaženie na Mariupol, nezaznamenali sme, že by sa posúvali smerom na Odesu," povedal. Rusko by tieto plavidlá podľa neho mohlo použiť na odpaľovanie rakiet na Ukrajinu, k čomu zatiaľ ale zrejme nedošlo.

Ruské sily v okolí hlavného mesta Ukrajiny Kyjev sú aktuálne v obranných pozíciách a pozastavili svoje snahy o postup smerom na Kyjev, uviedla CNN citujúc nemenovaný zdroj z rezortu obrany USA. Rusko podľa tohto zdroja vypálilo na Ukrajinu od začiatku vojny už 1250 rakiet.

Spojené štáty podľa uvedeného zdroja odhadujú, že ukrajinské sily stále držia svoje pozície východne od Kyjeva, kde sa im podarilo zatlačiť ruské jednotky. Existujú tiež náznaky, že sa im darí Rusov zatláčať aj v okolí mesta Černihiv na severe krajiny. Neďaleké mesto Makariv môže byť podľa USA už znova pod kontrolou Ukrajiny, alebo sa oň ešte zvádzajú boje.

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že prvá fáza "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine je už takmer ukončená a momentálne sa zamerajú na hlavný cieľ, ktorým je úplné "oslobodenie" Donbasu na východe Ukrajiny.