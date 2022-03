Pápež nazval vojnu na Ukrajine brutálnou: Tvrdé slová hlavy katolíkov

Pápež František v piatok vo vatikánskej Bazilike svätého Petra zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Ruskú agresiu voči Ukrajine nazval "krutou a nezmyselnou vojnou, ktorá ohrozuje svet" a zdôraznil význam "bratstva a mieru". TASR prevzala správu z agentúry APA. "Tá brutálna vojna, ktorá zasiahla toľkých ľudí, a pre ktorú všetci trpia, vyvoláva vo všetkých strach a zdesenie," povedal pápež vo svojej kázni. "Cítime bezmocnosť a nedostatočnosť. Potrebujeme Božiu prítomnosť, istotu Božieho odpustenia, ktorá ako jediná uhasí zlo, zmierni hnev a znovunastolí pokoj v srdci," uviedol. Božou vôľou je podľa neho mier, nie ľudské nešťastie. "Zabudli sme na to, čo sme sa naučili z tragédií minulého storočia aj na milióny obetí, ktoré padli vo svetových vojnách," upozornil pápež podľa agentúry DPA. "Stratili sme ľudskosť, stratili sme mier," poznamenal. "Stali sme sa schopnými každého násilia a ničenia," dodal.

Na obrade vo Vatikáne sa zúčastnilo 3500 veriacich a ďalších 2000 ľudí mohlo slávnostný akt zasvätenia, ktorý prebehol na záver kajúcej pobožnosti na sviatok Zvestovania Pána, sledovať na obrazovkách z Námestia svätého Petra. Modlitba sa uskutočnila paralelne po celom svete v miestnych spoločenstvách veriacich pod vedením ich biskupov a kňazov a Vatikán ju zverejnil v 30 jazykoch.

Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi vojnu na Ukrajine od jej vypuknutia už opakovane odsúdil. Pápež absolvoval v utorok telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho údajne pozval, aby "našu krajinu v tomto rozhodujúcom čase navštívil". "Myslím si, že sme schopní zorganizovať túto dôležitú návštevu, ktorú by jednoznačne podporil každý z nás, každý Ukrajinec," dodal Zelenskyj.

Ukrajinský katolícky arcibiskup Mieczyslaw Mokrzycki z Ľvova považuje návštevu pápeža na Ukrajine za možnú napriek pretrvávajúcemu ozbrojenému konfliktu. Ako povedal v rozhovore pre poľskú agentúru KAI, pápež by mohol odcestovať nielen na západ Ukrajiny, ale aj do Kyjeva či Odesy, píše APA s odvolaním sa na katolícku tlačovú agentúru Kathpress. "Ukrajina čaká na Svätého otca, a to dokonca aj v tejto ťažkej vojnovej situácii," povedal Mokrzycki. Predtým než vatikánsky vyslanec na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, v septembri 2021 odcestoval do Kyjeva, mu pápež povedal, že v roku 2022 chce prísť na Ukrajinu, pripomenul Mokrzycki.