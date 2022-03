4 správy o Ukrajine: Zelenského slovná potýčka s Orbánom! Viktor, vieš, čo sa deje v Mariupoli?

Pozrite si štyri zaujímavé správy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

1. Americký prezident Joe Biden a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen oznámili, že USA dodajú do Európy 15 miliárd kubických metrov skvapalneného plynu do konca roka. Cieľom na nasledujúce roky bude podľa nich posielať cez Atlantik približne 50 miliárd kubických metrov ročne (desatina spotreby Európskej únie). Ide o novú dohodu, ktorá reaguje na ruskú inváziu na Ukrajine. Štáty Európskej únie sa dohodli na spoločnom nákupe plynu a snahe dostať sa spod závislosti od ruských energetických surovín čo najskôr. Úplné vypnutie od Ruska by malo prísť do roku 2027. Český premiér Petr Fiala doplnil, že „pokiaľ to bude robiť Európska komisia ako celok a v spolupráci s USA, tak to má veľkú nádej na rýchly úspech za prijateľné ceny“. Slovenský premiér Eduard Heger vysvetľuje, že na Slovensku máme regulované ceny energií. „Na tento rok máme obyvateľov chránených pri cenách plynu a pri cenách elektriny na ďalšie dva roky,“ doplnil premiér.