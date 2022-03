Majú konečný dátum! Rusi chcú ukončiť inváziu na Ukrajinu v tento deň

Správy z Ukrajiny a Ruska naznačujú, že Kremeľ uvažuje o možnom dátume ukončenia svojej invázie na Ukrajinu. Malo by to byť 9. mája – v Deň víťazstva nad fašizmom.

„Vladimir Putin zvažuje potenciálny dátum konca svojej invázie na Ukrajinu,“ tvrdia predstavitelia Kyjeva. Ako píše britský Daily Mirror, ukrajinskí zasvätení tvrdia, že Rusko chce ukončiť svoju vojnu v ten istý deň, keď oslavuje víťazstvo v druhej svetovej vojne. To by znamenalo, že ruskí predstavitelia očakávajú koniec vojny s Ukrajinou do 9. mája. „Naše spravodajské služby naznačili, že Rusko chce, aby sa vojna skončila k tomuto dátumu,“ povedal Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny pre Kyiv Independent.

Toto tvrdenie potvrdili aj ruské noviny Pravda. „Podľa dostupných informácií medzi personálom Ozbrojených síl Ruskej federácie prebieha propagandistická kampaň, ktorej cieľom je presadiť myšlienku, že vojna sa musí skončiť do 9. mája 2022. Napriek značným stratám a demoralizovanému personálu vojenské a politické orgány Ruskej federácie stále neodmietajú možnosť pokračovať vo vojne proti Ukrajine,“ uviedli.

Z nemenovaného zdroja ďalej citovali: „Okupačné jednotky porušujú pravidlá vojny a ničia infraštruktúru mierových miest a dedín. Väčšina zdravotníckych zariadení, ktoré sa nachádzajú na ruskej strane hranice s Ukrajinou, blízko hraníc, je obsadená ranenými vojakmi ruskej armády. Ruské jednotky sa tiež pokúšajú obnoviť bojové schopnosti svojich výsadkových jednotiek.“

Deň víťazstva nad fašizmom je jedným z najväčších sviatkov v Rusku, počas ktorého sa zatvárajú mnohé školy a podniky a po celej krajine sa konajú vojenské prehliadky. Ruský prezident Vladimir Putin naďalej tvrdí, že jeho invázia na Ukrajinu je „denacifikáciou“ krajiny, aj keď neexistujú dôkazy, ktoré by to dokázali.