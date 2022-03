Odborník Macko o slovenskom systéme S-300: Môže Rusko zabrániť, aby sme ho darovali Ukrajine?

Západ sa snaží dodávať Ukrajine protivzdušné rakety, hovorilo sa aj o slovenskom systéme S-300. Generálporučík vo výslužbe Pavol Macko (57) prezradil, či nám môže Rusko v dodaní systému zabrániť a ako dlho by mohlo prípadné darovanie trvať.

Čo môže Rusko spraviť proti tomu, aby sme Ukrajine tieto systémy dodali? Je možné, že sa tieto dodávky pokúsia sabotovať ešte na našom území?

Prakticky s tým nemôžu urobiť nič. Nemôžu nás napadnúť len preto, že máme úmysel to niekomu darovať. Pokým je systém na našom území, bol by to útok proti NATO. V rámci nášho územia si môžeme s S-300 prakticky robiť, čo chceme. My na Ukrajine zasahovať nechceme a jasne sme to deklarovali. Ak by už bol na území Ukrajiny, mohol by byť terčom útoku. Ale Rusi už teraz na Ukrajine útočia na všetko vrátane sídlisk, nemocníc, škôl a divadiel.

Ako dlho to môže trvať? Ukrajinci potrebujú tie systémy už teraz, včera bolo neskoro...

Áno, Ukrajina čelí útokom teraz, nemôže čakať niekoľko mesiacov. Takže aj naša strana by sa mala usilovať o to, aby sa tieto rokovania uzavreli čo najskôr. Je to aj v našom záujme. Viaceré štáty začínajú zbrojiť a čoskoro bude po protivzdušných systémoch taký dopyt, že čakacie lehoty na ich dodávky sa výrazne predĺžia.

Ako môže slovenský protivzdušný systém S-300 pomôcť Ukrajine? Máme zaň vôbec náhradu? Aké zbrane sa ukazujú ako najúčinnejšie pri zastavovaní ruskej invázie?