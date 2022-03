Košice majú prvú vlnu utečencov za sebou: Koľko ľudí požiadalo o dočasné útočisko?

V Košiciach požiadalo o dočasné útočisko takmer 3000 ľudí. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že prvú utečeneckú vlnu má za sebou. Kým sa počas uplynulého týždňa v centre pomoci utečencom na kúpalisku Červená hviezda v niektorých dňoch vystriedalo 2500 ľudí, momentálne sa ich počet ustálil zhruba na 500 ľudí denne.

Kým predtým tam prichádzali ľudia, ktorí mali v Európskej únii nejaké zázemie, podľa splnomocnenca mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Romana Dohoviča sú to teraz skôr ľudia z východnej časti Ukrajiny, ktorí utekajú pred hrôzami vojny. V súvislosti s tými, ktorí požiadali o dočasné útočisko, podľa neho vyvstáva otázka, ako im pomôcť začleniť sa do života. „Títo ľudia dávajú aj nášmu mestu potenciál rozvoja. Preto je dôležité zamerať sa na to, ako im pomôcť nájsť zamestnanie a umiestniť deti do škôl,“ skonštatoval.

Mesto je podľa primátora Jaroslava Polačeka pripravené pomôcť každému utečencovi, ktorý príde do mesta alebo bude cezeň prechádzať. Keďže sa viacerí zaujímajú o možnosť zamestnať sa, do pondelka (28. 3.) očakáva požiadavky mestských podnikov na pracovné pozície, ktoré sú vhodné pre odídencov z Ukrajiny. „Prioritou však pre nás, pochopiteľne, zostávajú záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov a skvalitňovanie ich života. Zároveň budeme štátne orgány žiadať o preplatenie všetkých oprávnených nákladov, ktoré nám kvôli utečencom vznikli,“ uviedol.

Čo sa týka registrácie dočasného útočiska na Triede SNP v Košiciach, naďalej bude k dispozícii od pondelka do nedele v časoch od 7.00 h do 19.00 h. Ako na štvrtkovom (24. 3.) krízovom štábe mesta pripomenul prednosta Okresného úradu v Košiciach Martin Seman, toto pracovisko je určené len pre tehotné ženy, rodiny s deťmi, kde aspoň jedno dieťa má do šesť rokov, seniorov nad 65 rokov a iné zraniteľné osoby. „Pre ostatných bude zabezpečená preprava do veľkokapacitných centier v Michalovciach alebo Humennom,“ doplnil. Utečenci už môžu využiť aj služby zmenárne na železničnej stanici, kde im vymenia hrivny za eurá.