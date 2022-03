Prvý deň summitu: Lídri EÚ obvinili Rusko z vojnových zločinov, na jednom sa nezhodli

Lídri členských krajín Európskej únie obvinili Rusko z páchania vojnových zločinov na Ukrajine a uviedli, že "bude brané na zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom". Píše sa to v ich spoločnom vyhlásení o záveroch summitu EÚ v Bruseli, z ktorého v piatok cituje agentúra DPA. "Rusko cieli svoje útoky na civilné obyvateľstvo a zameriava sa na civilné objekty ...

Lídri sa však nezhodli sa však na diskutovanom embargu na dovoz ruských energií ani iných konkrétnych krokoch. "Rusko cieli svoje útoky na civilné obyvateľstvo a zameriava sa na civilné objekty vrátane nemocníc, zdravotníckych zariadení, škôl či úkrytov (civilistov)," uvádzajú lídri EÚ. Rusko vyzvali, aby s týmito zločinmi okamžite skončilo.

Blokovanie humanitárnej pomoci do obliehaných miest zároveň označili za neprijateľné. Apelovali na Moskvu, aby okamžite zabezpečila evakuačné koridory vedúce do iných častí Ukrajiny, ako aj prístup humanitárnej pomoci do Mariupola a iných obliehaných miest, uvádza sa v záveroch summitu zverejnených v noci na piatok na webstránke Európskej rady.

Moskvu tiež vyzvali, aby ukončila agresiu a rešpektovala územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny. Rusku a Bielorusku pohrozili aj ďalšími sankciami. Lídri EÚ tiež uviedli, že sa budú snažiť o to, aby Rusko ani doterajšie sankcie nemohlo obchádzať.

Zaviazali sa aj k tomu, že zabezpečia nepretržité dodávky elektrickej energie a plynu na Ukrajinu. Vyjadrili tiež presvedčenie, že je potrebné aj s pomocou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zaistiť bezpečnosť jadrových elektrární na Ukrajine.

Lídri členských krajín Únie zároveň vyzvali medzinárodné spoločenstvo na vytvorenie fondu podpory pre Ukrajinu a jej ekonomickú obnovu po ruskej invázii. Žiadajú pritom, aby sa po skončení ruských útokov konala medzinárodná darcovská konferencia na podporu Ukrajiny. Okrem toho sa tiež zaviazali k tomu, že Ukrajine poskytnú podporu pre jej "bezprostredné potreby".