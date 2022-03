ONLINE Vojna na Ukrajine: Lídri Európskej únie pohrozili Rusku ďalšími sanckiami

Boje na Ukrajine trvajú viac než mesiac. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg varoval Rusko pred použitím chemických zbraní, Británia poskytne vojnou sužovanej krajine ďalších 6000 rakiet, Spojené štáty a ich spojenci zas chcú vojensky podporiť Ukrajinu dodávkou protilodných rakiet. Lídri krajín Európskej únie v piatok nad ránom pohrozili Rusku ďalšími sankciami za agresiu na Ukrajine, nezhodli sa však na diskutovanom embargu na dovoz ruských energií ani iných konkrétnych krokoch.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

06:57 Výbor talianskeho parlamentu, ktorý sa zaoberá spravodajskými záležitosťami, predvolal bývalého premiéra Giuseppe Conteho. Na svetlo sveta totiž vyplávali obavy, že vojenský a lekársky tím vyslaný Ruskom v začiatkoch pandémie koronavírusu na pomoc Taliansku v skutočnosti na Apeninskom polostrove vykonával špionážnu misiu.

06:42 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore k národu rozprával o nádeji a odhodlaní. „Je už noc. Ale pracujeme,“ povedal tichým hlasom. „Krajina sa musí pohnúť smerom k mieru, napredovať. Každým dňom našej obrany sa približujeme k mieru, ktorý tak veľmi potrebujeme. Sme bližšie k víťazstvu. Nemôžeme sa zastaviť ani na minútu. Lebo každá minúta určuje náš osud, našu budúcnosť, či budeme žiť,“ dodal.

06:41 Ruská armáda odpálila vo štvrtok neskoro večer dve rakety na ukrajinský vojenský oddiel nachádzajúci sa na predmestí Dnipra, štvrtého najväčšieho mesta v krajine. Informovali o tom regionálne pohotovostné služby.

06:41 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v noci na piatok prihovoril lídrom EÚ, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite v Bruseli. Opísal skazu, ktorú v jeho krajine napáchalo Rusko a poďakoval sa Európe za jej podporu Ukrajine. Následne však svojím charakteristickým priamočiarym spôsobom európskym lídrom odkázal, že konali príliš neskoro na to, aby Rusko zastavili, približuje stanica BBC.

"Uvalili ste sankcie, sme vďační. Sú to silné kroky... Bolo to však trochu neskoro," povedal ukrajinský prezident vo videoprejave s tým, že ak by boli voči Rusku zavedené (už predtým) preventívne sankcie, možno vojnu nezačalo.

06:13 Slovensko môže darovať protiletecký systém S-300 Ukrajine len vtedy, pokiaľ bude zabezpečené, že náhrada zaň tu bude natrvalo. Povedal to šéf parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii Na hrane televízie Joj.

06:00 Austrálska vláda zaviedla sankcie voči bieloruskému vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi a členom jeho rodiny a 22 ruským tvorcom propagandy. Dôvodom je ich podiel na ruskej invázii na Ukrajinu, napísala agentúra Reuters. Ďalšie sankcie dnes oznámilo Japonsko, ktoré okrem iného zmrazí majetok 25 Rusom.

06:00 Lídri členských krajín Európskej únie obvinili Rusko z páchania vojnových zločinov na Ukrajine a uviedli, že "bude brané na zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom". Píše sa to v ich spoločnom vyhlásení o záveroch summitu EÚ v Bruseli, z ktorého v piatok cituje agentúra DPA.

06:00 Spojené štáty obvinili štyroch ruských agentov zo spáchania hackerských útokov, ktorých terčom mal byť globálny energetický sektor vrátane prevádzkovateľa jednej americkej jadrovej elektrárne. Informovalo o tom vo štvrtok večer ministerstvo spravodlivosti USA, uvádza agentúra AFP.

06:00 Americký prezident Joe Biden navštívi v piatok poľské mesto Rzeszów ležiace približne 80 kilometrov západne od ukrajinských hraníc, kde sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Oznámil to vo štvrtok večer miestneho času Biely dom, ktorý dosiaľ o podrobnostiach Bidenovej návštevy Poľska neinformoval, uvádza agentúra AFP.

06:00 Rusko a Ukrajina si vo štvrtok vymenili celkovo 50 vojnových aj civilných zajatcov. Výmenu potvrdili obe strany, informovala agentúra AFP. Podľa vyjadrenia Kyjeva ide o vôbec prvú "plnohodnotnú" výmenu zajatcov od začiatku už mesiac trvajúcej ruskej invázie.