Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že za ruský plyn sa nebude platiť v rubľoch, pretože by to predstavovalo obchádzanie sankcií uvalených na Rusko.

Referuje o tom spravodajský web BBC. Ruský prezident Vladimir Putin v stredu prezentoval požiadavku, aby „nepriateľské“ krajiny začali platiť za ruský plyn v rubľoch. „Bolo by to jednostranné rozhodnutie a jasné porušenie zmluvy. Bol by to pokus o obídenie sankcií. Nedovolíme, aby sa obchádzali naše sankcie. Časy, keď sa dala energia využiť na vydieranie, sa skončili,“ povedala Von der Leyenová.

Platby v rubľoch za energie už verejne odmietli aj predstavitelia Nemecka, Talianska či Poľska.