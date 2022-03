Premiér Heger: Ak chceme pomôcť Ukrajine vyhrať vojnu, musíme spraviť jednu vec

Ak chceme pomôcť Ukrajine vyhrať vojnu, potrebujeme sa baviť o tom, ako vieme ešte viac eskalovať sankcie voči Rusku. Povedal to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) pred rokovaním Európskej rady v Bruseli.

Počas prvého dňa zasadnutia rady sa k európskym lídrom pripojí americký prezident Joe Biden. Predstavitelia krajín Európskej únie (EÚ) sa s ním budú rozprávať o možných sankciách voči Rusku, o situácii na Ukrajine a o obrane a bezpečnosti Európy.

Heger zdôraznil, že Európska únia (EÚ) musí poskytnúť humanitárnu pomoc Ukrajine. „V tomto momente je to skôr o koordinácii jednotlivých krajín a o tom, ako vieme poskytnúť dočasné útočisko ľudom utekajúcim pred vojnou, aby sa vedeli zapojiť do pracovného procesu a deti do vzdelávacieho procesu,“ uviedol premiér.

Podľa Hegera je dôležité, aby bola EÚ dôsledná pri konfiškácii a zmrazovaní účtov ruských oligarchov. „Tam to treba dôsledne vykonávať. Toto zvýši tlak ruskej skupiny okolo Vladimira Putina, aby zastavil agresiu na Ukrajine,“ uzavrel s tým, že lídri krajín sa rozprávajú aj o tom, ako ešte viac zmraziť obchod s Ruskom.