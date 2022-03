Peskov prelomil mlčanie! Prezradil, čo je so Šojgom: Prečo sa ruský minister obrany neukazoval na verejnosti?

Minister obrany Sergej Šojgu, ktorý sa už takmer dva týždne neobjavil na verejnosti, je v súčasnosti príliš zaneprázdnený na to, aby sa objavoval v médiách. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na svojej pravidelnej tlačovej konferencii. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Podľa Peskova je Šojgu v súčasnosti príliš zaneprázdnený úlohami týkajúcimi sa ruskej vojenskej operácie na Ukrajine. Toto vyhlásenie poskytol kremeľský hovorca po tom, ako ruské médiá v stredu poukázali na to, že Šojgu sa od 11. marca neobjavil na verejnosti. Peskov okrem toho potvrdil, že ruský oligarcha Roman Abramovič, na ktorého Európska únia i Británia uvalili sankcie, bol prítomný na začiatku ukrajinsko-ruských mierových rokovaní. "V začiatočnom štádiu bol súčasťou (rozhovorov) aj Abramovič. V súčasnosti však rokovania prebehajú medzi dvoma tímami, ruským a ukrajinským," spresnil Peskov. Bude musiet opustiť luxusný byt v Londýne?! Británia uvalila sankcie aj na Lavrovovu nevlastnú dcéru Hovorca Kremľa zároveň vyhlásil, že väčšina členských štátov Severoatlantickej aliancie je náchylná vnímať udalosti na Ukrajine "hystericky a neadekvátne". Peskov okrem toho pre novinárov povedal, že stredajšie vyhostenie amerických diplomatov z Ruska bolo odvetným a vynúteným krokom. Išlo o reakciu na krok Washingtonu, ktorý koncom februára pre špionážne aktivity vyhostil 12 ruských diplomatov pôsobiacich pri OSN v New Yorku. Podľa hovorcu Kremľa prestane Moskva vyhosťovať amerických diplomatov vtedy, keď prestane Washington vyhosťovať diplomatov ruských. ONLINE Mimoriadny samit NATO: Padla reč o protilodných raketách pre Kyjev! Podľa Zelenského chce Rusko postupovať ďalej do Európy