ONLINE Očakávaný je mimoriadny samit NATO: Rusko zaujíma obranné pozície! V meste Berďansk vypukol požiar

Vojna na Ukrajine trvá už celý mesiac. Počas ostreľovania v Kyjeve prišla o život ruská novinárka Oxana Baulinová. Rusi zajali a uniesli Oleksandra Knigu, snáď najvýznamnejšieho divadelného režiséra z Ukrajiny. Pozitívnou správou je, že z obliehaných oblasti sa podarilo evakuovať 4.500 ľudí, ďalších 3000 ľudí odišlo do bezpečia z Mariupola. OSN bude vo štvrtok hlasovať o rezolúcii, ktorá obviňuje Rusko zo stupňovania humanitárnej krízy na Ukrajine a požaduje okamžité zastavenie ruskej agresie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

9:40 Stoltenberg varuje Rusko: Ak urobíte toto, bude to mať rozsiahle a závažné dôsledky!

9:33 Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu 24. februára len v meste Charkov na severovýchode krajiny zahynulo 294 civilistov vrátane 15 detí, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia na sociálnej sieti Telegram. TASR správu prevzala od agentúry DPA. Obyvatelia, ktorí zostali v Charkove, len zriedka opúšťajú kryty, kde našli útočisko pred útokmi ruských jednotiek, dodala polícia. V meste boli podľa policajných zdrojov v plameňoch obytné budovy, školy, nemocnice, inžinierske siete i podniky.

9:27 Informácie týkajúce sa slovensko-ukrajinskej hranice za včerajší deň: O dočasné útočisko požiadalo 1530 osôb. Zároveň bolo vypravených 47 autobusov, ktoré prepravili 654 osôb na rôzne miesta v rámci Slovenskej republiky a 9 vlakov s počtom cestujúcich 1299. Za včerajší deň bolo ubytovaných 147 ľudí, voľné kapacity sú na úrovni 9597 lôžok.

Celkový počet utečencov od 24.2.2022 – 265 396

Celkový počet dočasných útočísk od 1.3.2022 – 50 844

Podľa britského premiéra Borisa Johnsna

Viac si prečítajte tu: Johnson neskrýva hnev: Putin už prekročil všetky medze! Británia pošle Ukrajine ďalšie zbrane

9:19 V Rusmi okupovanom prístavnom meste Berďansk na juhovýchode Ukrajiny zničili obrovskú ruskú loď. Vo štvrtok o tom informovalo ukrajinské námorníctvo, uvádza spravodajský portál CNN. Televízia síce toto tvrdenie nedokázala nezávisle overiť, no videá na sociálnych médiách podľa nej ukazujú rozsiahly požiar a následné explózie v prístave.

9:05 Ruská armáda za uplynulých 24 hodín ustúpila o viac než 30 kilometrov na východ od hlavného mesta Kyjev a začala s formovaním obranných pozícií na viacerých frontoch na Ukrajine, uviedol v stredu nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ ministerstva obrany USA. Informovala o tom agentúra AFP.

9:00 Úlohou štvrtkového mimoriadneho summitu Severoatlantickej aliancie v Bruseli je "zresetovanie" bezpečnostnej a obrannej stratégie na východnom krídle Aliancie vytvorením bojových skupín v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a tiež na Slovensku. Po príchode na summit to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informovala na základe jeho vyhlásení, ktoré prenášala televízia Sky News.

8:54 V prístave v ukrajinskom meste Berďansk vypukol vo štvrtok požiar. TASR prevzala informáciu od spravodajskej stanice Sky News. Podľa tohto zdroja ukrajinské médiá uvádzajú, že požiar vzbĺkol pravdepodobne v dôsledku útoku ruských síl na palivové nádrže. Na zverejnených videách a fotografiách vidno, ako z prístavu stúpa dym. Sky News ale uviedla, že správy nie je možné nezávisle overiť.

8:37 Pred bojmi na Ukrajine, ktoré napadlo Rusko, utieklo do Českej republiky zatiaľ zhruba 300.000 ľudí.

8:12 Ruská federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) obmedzila prístup k internetovej spravodajskej službe Google News, ktorú obviňuje, že poskytuje prístup k "nepravdivým" informáciám o ruskej vojenskej ofenzíve na Ukrajine. Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovali ruské tlačové agentúry.

Viac si prečítajte tu: Rusko robí poriadky so spravodajskými službami: Obmedzilo prístup k ďalšej! Hovorí o šírení klamstiev

07:36 Rusko bude naďalej obmedzovať svoju civilnú leteckú dopravu na hraniciach s vojnovou zónou na Ukrajine. Uzavretie 11 letísk v danom regióne, platné od 24. februára, predĺžili do 1. apríla, uviedla vo štvrtok ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu (Rosaviacija). TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá sa odvolala na ruskú agentúru Interfax.

07:32 Valné zhromaždenie OSN bude vo štvrtok hlasovať o rezolúcii podporovanej vyše 90 krajinami, ktorá obviňuje Rusko zo stupňovania humanitárnej krízy na Ukrajine a požaduje okamžité zastavenie ruských nepriateľských akcií, predovšetkým útokov na civilistov a ich domy, na školy a na nemocnice. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.

07:26 Taliansko sa pripravuje na to, aby mohlo prijať ruských vedcov, ktorí chcú opustiť svoju krajinu. Oznámil to premiér Mario Draghi. V uplynulých týždňoch do Talianska prišlo asi 60-tisíc ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

Tamojšia vláda pre nich vyčlenila prostriedky na pomoc s ubytovaním a začlenením do spoločnosti, no Draghi počas svojho stredajšieho príhovoru v talianskom senáte zdôraznil, že táto špeciálna pomoc sa netýka len ukrajinských občanov.

07:20 Asistenčné stredisko pomoci Ukrajincom v Kongresovom centre Praha za stredu odbavilo 1575 ľudí, zhruba o dve pätiny menej ako pred týždňom. Ubytovanie zabezpečilo 154 ľuďom. Od začiatku fungovania stredisko pomohlo viac ako 54.000 žiadateľov o pomoc z radov utečencov pred ruskou inváziou. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes ráno zverejnili hasiči na twitteri.

06:50 Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore vyzval ľudí na celom svete, aby vo štvrtok, mesiac od začiatku ruskej invázie jeho krajiny, ukázali podporu Ukrajine. Vojna podľa jeho slov „láme srdce každého slobodného človeka na planéte“.

06:25 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v stredu jasne odmietla ruskú rezolúciu, ktorá priznáva rastúcu humanitárnu krízu na Ukrajine, no vôbec nespomína, že ju spôsobila ruská invázia.

06:15 Americké ministerstvo zahraničia informovalo, že Rusko začalo proces vyhostenia niekoľkých ďalších diplomatov z ambasády Spojených štátov v Moskve. Ministerstvo oznámilo, že v stredu dostalo zoznam diplomatov, ktorých ruský rezort zahraničných vecí vyhlásil za neželané osoby. Neuviedlo však, koľkých ľudí sa toto rozhodnutie, ktoré znamená ich vyhostenie z krajiny do 72 hodín, týka.

06:12 Najmenej 264 civilistov, vrátane štyroch detí, zahynulo v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev od začiatku invázie Ruska na Ukrajine 24. februára. V stredu to oznámil kyjevský starosta Vitalij Kličko, ktorého citovala americká spravodajská televízia CNN.

06:06 Ruským jednotkám sa stále nedarí postupovať smerom na Kyjev, ukrajinská armáda ich zastavila pri predmestí Brovary východne od metropoly. Vo svojej pravidelnej správe zverejnenej na facebooku to dnes uviedol ukrajinský generálny štáb. Aj britské ministerstvo obrany v novej analýze situácie na bojisku potvrdilo, že sa ukrajinským silám darí blízko metropoly protivníka zadržiavať alebo dokonca zatláčať. Podľa neho ukrajinské jednotky dobyli pri Kyjeve späť obec Moščun a mesto Makariv.

06:00 Pri ostreľovaní Kyjeva prišla v stredu o život ruská novinárka Oxana Baulinová. Dostala sa pod paľbu, keď nakrúcala ničenie nákupného centra v kyjevskej štvrti Podiľskyj. Spolu s ňou zahynul jeden civilista, dvaja utrpeli zranenia. TASR správu prevzala od britského denníka The Guardian. Viac sa dočítate TU.

06:00 Ruskí vojaci, ktorí okupujú juhoukrajinské mesto Cherson, "fašistickým štýlom" zadržali jedného z najprominentnejších divadelných režisérov krajiny Oleksandra Knigu a odvliekli ho na neznáme miesto, informoval vo štvrtok ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko. V správe sa naňho odvolala tlačová agentúra AP. Viac sa dočítate TU.

06:00 Ukrajinskí predstavitelia oznámili, že z oblastí obliehaných ruskou armádou sa v stredu podarilo evakuovať 4500 ľudí. Väčšina z nich, takmer 3000 ľudí, opustila súkromnou dopravou prístavné mesto Mariupol a dostala sa do Záporožia.r. Informácie nebolo možno nezávisle overiť, dodala DPA.