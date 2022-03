Ak ubytujete Ukrajincov, môžete od štátu dostať od 500 do 1 250 eur za mesiac: Ako na to

Ocitli sme sa na prahu humanitárnej krízy, ale solidarita Slovákov s ľuďmi utekajúcimi pred vojenským konfliktom na Ukrajine nemá obdobu.

Kto ubytuje odídenca, bude mať nárok na príspevok od štátu. Parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov prijal zákon, tzv. lex Ukrajina, ktorý upravuje podmienky pomoci.

Ak ubytujete odídenca z Ukrajiny, môžete od štátu dostať od 500 do 1 250 eur za mesiac. Koľko to napokon bude, závisí len od toho, koľko obytných miestností ste na tento účel poskytli. „V záujme solidarity je potrebné zareagovať všetkými dostupnými prostriedkami, ktoré pomôžu čeliť neľahkej situácii, v ktorej sa títo ľudia ocitli,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Podmienky a výšku príspevku si môžete pozrieť tu.

Obci predložíte výkaz o tom, koľko nocí odídenec u vás býval, a obec to oznámi ministerstvu vnútra. Ministerstvo jej pošle peniaze a obec vám ich vyplatí. „Uvedený výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi,“ píše sa v zákone. Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine ešte musí podpísať prezidentka. Účinný bude odo dňa vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Ako na to

- Vyplníte výkaz, koľko nocí ste odídencovi skutočne poskytovali ubytovanie.

- Výkaz predložíte obci do 5 pracovných dní po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste odídenca ubytovali.

- Obec pošle prehľad o uplatnených príspevkoch ministerstvu vnútra.

- Ministerstvo poskytne obci sumu zodpovedajúcu uplatneným príspevkom za príslušný mesiac.

- Obec vám príspevok vyplatí do 5 pracovných dní od prijatia tejto sumy.