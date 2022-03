Lukašenko má mať pripravených 5 000 vojakov: Odrežú Bielorusi Ukrajinu od zbraní zo Západu?

Pomôžu zdecimovaných ruským vojskám na Ukrajine vojaci z Bieloruska?

Minsk to zatiaľ stále odmieta potvrdiť, no podľa bezpečnostných služieb Ukrajiny, USA a NATO je čoraz pravdepodobnejšie, že do ruskej agresie na Ukrajine sa zapojí aj Bielorusko. Kedy by sa dal vpád Bielorusov na Ukrajinu očakávať a čo by to zmenilo na celkovej situácii? Podľa ukrajinskej tajnej služby je na takmer okamžitý vpád na Ukrajinu pripravených už 5 000 bieloruských vojakov.

Američania sú zatiaľ opatrnejší, podľa bezpečnostných zdrojov z Washingtonu je niečo také pravdepodobné až o niekoľko dní, no pohyby Bielorusov pri hraniciach s Ukrajinou potvrdzujú aj oni. Bezpečnostné služby NATO podľa americkej CNN hovoria o tom, že vláda v Minsku dokonca už „pripravuje situáciu, ktorá by ospravedlnila útok proti Ukrajine“. Mohlo by podľa nich ísť o takzvaný útok pod falošnou vlajkou, teda fingovanú provokáciu zo strany Ukrajiny, ktorá by Bielorusom poslúžila ako zámienka na vstup do vojny.

Všetky tieto zdroje sa pritom zhodujú na tom, že konečné rozhodnutie padne v Moskve, keďže bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa nerozhoduje samostatne, ale na základe príkazov z Kremľa. „Putin potrebuje podporu a pomôže mu už čokoľvek,“ cituje CNN svoj zdroj z Washingtonu. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry Unian sa však Rusom zatiaľ nedarí presvedčiť velenie bieloruskej armády, a tak sa snažia lanáriť na boje na Ukrajine aspoň radových vojakov. Niekoľko z nich sa už údajne objavilo aj na fronte. „Väčšinu vojakov, ktorí to odmietnu, potom preverujú, či nie sú napojení na bieloruskú opozíciu. Veliteľov, ktorí sú nelojálni k Rusku, vymieňajú,“ uvádza ukrajinská rozviedka.

Ako by mohol prípadný oficiálny vstup bieloruskej armády do vojny ovplyvniť priebeh bojov? Experti sa zhodujú, že skôr ako vojenský by to malo pre Moskvu geopolitický význam - Rusko by na Ukrajinu už neútočilo samo, ale v koalícii s inou krajinou. Bielorusi by však podľa vojenských stratégov mohli zaútočiť napríklad na mestá Luck a Kovel pri poľských hraniciach a čiastočne tak ochromiť západnú pomoc Ukrajine. „Práve tadiaľ sa totiž preváža väčšina zbraní a vojenského vybavenia zo Západu,“ varuje zástupca riaditeľa ukrajinskej tajnej služby SBU Viktor Jahun.Rusko síce zaútočilo na Ukrajinu aj z Bieloruska, no stále ide o ruských vojakov a ruskú techniku. To, že by malo Bielorusko regulárne vstúpiť do vojny, Minsk oficiálne odmieta.