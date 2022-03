Dojali Angelinu Jolie, prichýlili ich v Levoči: Zrakovo postihnuté rodiny utekali z Ukrajiny až 8 dní

Ich fotografia zaujala hollywoodsku hviezdu.

Z vojnou zmietanej Ukrajiny utekajú stovky tisíc rodín a medzi nimi boli aj dve, ktoré dočasne ubytovali v banskoštiavnickom hosteli Skautský dom. Prišli z okolia Kyjeva, no útek im zabral až 8 dní.Počas úteku nafotili Dmitrija (42) s Mariou (9) v utečeneckom tábore a záber si všimla aj herečka Angelina Jolie (46), ktorá snímku zdieľala na svojom profile. Teraz sa už deti učia v špeciálnej škole v Levoči a tešia sa, že už nepočujú vybuchovať granáty...

Dmitrij prišiel na Slovensko s manželkou Natašou (42) a so synom Makarom (11). Spolu s nimi utekala aj Svetlana (40) s dcérkami Annou (8) a Mariou (9), ktorá sa ocitla na zábere, ktorý zverejnila Angelina Jolie. Hollywoodska hviezda ju zrejme niekde objavila a zdieľala ju. V stredu mala 400-tisíc lajkov. Rodiny z Ukrajiny sa poznali, pretože ich deti chodili do rovnakej školy. No Putinova drastická vojna im zničila životy. „Bývali sme vo výškovom paneláku, ale raketa zasiahla horné poschodia, a preto nevieme, čo sa stalo s naším bytom,“ povzdychol si Dmitrij s tým, že z mesta Irpiň pri Kyjeve utekali pred vojnou na Slovensko 8 dní.

Lenže už aj tak náročnú cestu im skomplikoval aj ich hendikep - sú zrakovo postihnutí. „Na hranice sme utekali 8 dní. Sme veľmi vďační ľuďom na Slovensku za pomoc. Tí ďalší ľudia, ktorí boli na fotografii, zostali na Ukrajine. Kvôli mobilizácii nepustili za hranice muža a rodina sa rozhodla zostať s ním. Ja som mohol vycestovať, som telesne postihnutý a takisto sprevádzam zrakovo postihnutého syna,“ doplnil smutný Dmitrij, ktorý aj s rodinou skončil na pár dní v Skautskom dome v Banskej Štiavnici.