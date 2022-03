Rusko varuje: Toto sa stane, keď NATO vyšle na Ukrajinu mierové sily!

Vyslanie mierových síl NATO na Ukrajinu by viedlo k priamej konfrontácii medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou.

V Moskve to vyhlásil minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov. Obvinil aj Spojené štáty z údajného marenia "ťažkých" rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. V Bruseli vo štvrtok začína mimoriadny summit NATO venovaný ukrajinskej kríze, na vyslanie mierovej misie do krajiny chce svojich spojencov vyzvať Poľsko.

Vyslanie medzinárodnej mierovej misie na Ukrajinu minulý týždeň navrhlo Poľsko a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok uviedol, že formálnu žiadosť o vyslanie misie podá tento týždeň na summite NATO. Poľsko tiež argumentuje, že Ukrajina by mala dostať ďalšie prostriedky na svoju obranu.

Otázka prípadného vyslania aliančnej misie na Ukrajinu je nanajvýš citlivá práve kvôli obavám z toho, že by to Moskva mohla vnímať ako priame zapojenie NATO do konfliktu na Ukrajine, ktorú Rusko pred mesiacom vojensky napadlo.

Lavrov sa dnes tiež posťažoval, že USA prekážajú rozhovorom s Ukrajinou, ktoré označil za ťažké, pretože Kyjev podľa neho neustále mení svoje postoje. Podľa ruského ministra je cieľom Washingtonu "dominovať" svetovému poriadku, o čo sa vraj Spojené štáty snažia okrem iného prostredníctvom sankcií.

"Rokovania sú ťažké, ukrajinská strana neustále mení svoj postoj. Je ťažké sa zbaviť dojmu, že naši americkí kolegovia ich držia za ruku," vyhlásil podľa agentúry AFP šéf ruskej diplomacie v debate so študentmi Štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve.

Ruský vyjednávač Vladimir Medinskij už minulý týždeň povedal, že Moskva a Kyjev sa nachádzajú "niekde napoly cesty" pokiaľ ide o rokovania o demilitarizácii Ukrajiny, čo je jedným z hlavných deklarovaných ruských požiadaviek. Obe strany sa údajne priblížili aj v otázke možného vstupu Ukrajiny do NATO, ktorý Moskva zásadne odmieta. Rokovania oboch strán sa odohrávajú za trvajúce ruské agresie voči susednej krajine a zotrvalého ruského ostreľovania a bombardovania niekoľkých ukrajinských miest.