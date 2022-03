Hrôzostrašné správy z Bieloruska: Ukrajinské hranice v ešte väčšom nebezpečí?

Rusko pokračuje v zhromažďovaní vojenskej techniky pozdĺž bieloruských hraníc s Ukrajinou. Podľa agentúry Unian to vo svojej pravidelnej rannej správe uviedol generálny štáb ukrajinskej armády.

Ten zároveň napísal, že v Bielorusku odporcovia vojny čiastočne narušili železničné spojenie vedúce z tejto krajiny na Ukrajinu. Armáda medzitým podľa neho pokračuje v obrane Mariupolu, Černihiva a snaží sa odraziť ruský postup na Kyjev.

"V Bielorusku predstavitelia opozičných síl a starostliví občania čiastočne narušili železničné spojenie medzi Bieloruskou republikou a Ukrajinou. Informácie sa upresňujú," stojí v rannej správe ukrajinského generálneho štábu. "Zároveň podľa dostupných informácií pokračuje aktívny pohyb ruskej a bieloruskej vojenskej techniky cez Bielorusko a jej ďalšie hromadenie pozdĺž ukrajinských hraníc," uvádza štáb.

Informuje tiež o tom, že ukrajinské ozbrojené sily za posledný deň okrem iného zasiahli šesť ruských lietadiel, päť bezpilotných lietadiel, jeden vrtuľník a päť riadených striel. Ruské sily sú podľa ukrajinského generálneho štábu v niektorých smeroch demoralizované, zatiaľ čo Ukrajina drží obranu v rôznych častiach krajiny – vrátane strategického prístavu Mariupol na juhovýchode. Tieto tvrdenia ukrajinskej armády nemožno nezávisle overiť.

Ukrajinská armáda už skôr uviedla, že počas nových bojov o Charkov na východe krajiny odrazila útok ruských jednotiek, píše agentúra DPA. Ťažká je situácia v Izjume ležiacom asi 100 kilometrov na juhovýchod od Charkova, s ním ukrajinské jednotky úplne stratili spojenie.

Západné spravodajské služby si myslia, že ruský postup na Ukrajine naďalej stagnuje, vojaci posilňujú obranné pozície, poznamenala dnes stanica BBC. Tá zároveň upozornila, že podľa najnovšieho hodnotenia washingtonského Ústavu pre štúdium vojny (Institute for the Study of War) ruskej sily tento týždeň nepodnikli žiadny zásadný veľký útok.