Katastrofálna situácia na Ukrajine: Niektoré mestá majú potraviny len na štyri dni

Niektoré ukrajinské mestá majú zásoby potravín na najviac tri alebo štyri dni, keďže humanitárny systém v krajine sa prakticky zrútil.

V utorok o tom informovala nezisková organizácia Mercy Corps. TASR správu prevzala od stanice CNN. "Najväčšie obavy máme aktuálne z krehkosti dodávateľského reťazca. V oblastiach, kde sa bojuje najviac, sú potraviny na najviac tri až štyri dni," vyhlásil predstaviteľ Mercy Corps pre Ukrajinu Steve Gordon, ktorý sa momentálne nachádza v Charkove. Odhadol, že približne 70 percent obyvateľov Súm a Charkova je úplne odkázaných na humanitárnu pomoc.

Podľa Gordona je do určitých oblastí potrebné dodávať zásoby každý deň. Mestá podľa neho potrebujú aspoň mesačné zásoby potravín vo viacerých skladoch pre prípad, že by bol niektorý z nich zbombardovaný. "Nefunguje tu koordinované úsilie medzinárodnej pomoci, ktoré by pokrývalo celú Ukrajinu, ako to býva bežné v iných vojnových zónach. Zlyhali aj humanitárne koridory a mnohí ľudia prežívajú len vďaka podpore miestnych združení, ako napríklad cirkevných spoločenstiev, ktoré pracujú na dobrovoľníckej báze a zabezpečujú dodávky potravín a liekov," uviedol Gordon.

Podľa hovorcu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleha Nikolenka sa zásoby liekov a potravín míňajú aj v meste Cherson na juhu Ukrajiny. V príspevku na Twitteri opísal, že toto 300-tisícové mesto čelí humanitárnej katastrofe spôsobenej ruskou blokádou. Zároveň vyzýva Rusko na ukončenie tejto "barbarskej taktiky, kým nie je neskoro."