Volodymyr Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore pre ČT: Dohodu s Rusmi schválime v referende!

Odpovedal priamo z bojiska! Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44) si takmer po mesiaci od vypuknutia vojnového konfliktu našiel čas na hodinový rozhovor s viacerými médiami, medzi ktorými bola aj česká verejnoprávna televízia.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Samotná príprava bola mimoriadne náročná, redaktori používali šifrované platformy a nemohli ani hovoriť o tom, s kým idú robiť interview. Čo všetko Zelenskyj povedal?

1. O rokovaní s Rusmi

Akúkoľvek prípadnú kompromisnú dohodu s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine by ukrajinskí občania mali schváliť v referende. „Naši ľudia sa budú musieť vyjadriť a dať odpoveď na tú či onú formu kompromisu,“ uviedol Zelenskyj. O čom by sa v referende vlastne hlasovalo? „Som pripravený na čokoľvek, len keď budem spoločne so svojím ľudom,“ dodal. Zelenskyj hovorí, že je potrebné dohodnúť sa na nejakom riešení, čo sa týka okupovaných území, ako sú Krym a Donbas.

„Hneď na prvej schôdzke s ruským prezidentom som pripravený rokovať o dočasne okupovaných územiach,“ konštatoval. Na Zelenského slová reagoval aj Kremeľ. Hovorca uznal, že Ukrajina má právo na referendum, zdôraznil však, že o podmienkach mieru s Ruskom rokujú delegácie. Samotné referendum by muselo prebiehať po vyhlásení minimálne dočasného prímeria a je otázne, ako by hlasovali napríklad utečenci v zahraničí.

2. Vzdajú sa Krymu a Donbasu?

Ukrajina musí podľa Zelenského urobiť všetko pre to, aby získala späť suverenitu nad separatistickými oblasťami aj nad Ruskom anektovaným polostrovom Krym. „Nemôžeme sa vzdať ani piade našej pôdy,“ povedal s tým, že história by to neodpustila. Skonštatoval tiež, že ruské ultimáta môžu byť splnené „iba v tom prípade, že budeme zničení“.

Poukázal pritom na okupované časti Ukrajiny, kde sa podľa neho ľudia nezmierili s prítomnosťou ruskej armády a vytrvalo proti nej protestujú. „Mesto môžete okupovať, ale žiť tam môžete iba v prípade, že tam nebudú Ukrajinci,“ odkázal Rusku. Za ultimatívnu považuje napríklad ruskú požiadavku „denacifikácie“ krajiny. Zelenskyj uviedol, že je pre neho ťažké nepristúpiť na kompromisy vo chvíli, keď vidí obrovskú skazu ukrajinských miest, napríklad obliehaného Mariupoľa.

3. Ako to je s NATO

Podľa Zelenského je Kyjev ochotný rokovať aj o iných bezpečnostných zárukách, ako je vstup do NATO, lebo „asi tretina krajín si nás v NATO nepraje“. Podľa neho by však záruky mohli poskytnúť aj jednotlivé členské krajiny Aliancie. „Všetci sme to už pochopili,“ povedal Zelenskyj, pričom vysvetlil, že Ukrajina nebude prijatá do aliancie NATO, pretože jej členské štáty sa „boja“ Ruska. „Musíme sa upokojiť a povedať: ‚Dobre, potrebujeme iné bezpečnostné záruky,“ povedal Zelenskyj. Podľa jeho slov sú krajiny NATO, ktoré chcú Ukrajine poskytnúť bezpečnostné záruky a urobiť to, čo by urobila Severoatlantická aliancia, keby do nej Ukrajina patrila. „A myslím si, že toto je normálny kompromis,“ zhodnotil Zelenskyj.