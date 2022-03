Blíži sa na Ukrajine vojenský pat?! Rusi majú zásoby údajne už len na tri dni

Rusi sa hlava-nehlava pustili do vojny, ktorú vyhrajú len ťažko. Vývoj na Ukrajine, napriek tomu, že ju Rusi neprestajne bombardujú a cielene útočia aj na civilistov, začína ústiť do patovej situácie.

Podľa správ ukrajinskej armády majú Rusi bojujúci na Ukrajine zásoby už len na tri dni a nemajú ani pohonné látky na to, aby sa vrátili naspäť. Mohlo by to znamenať koniec hrôz páchaných ruskými agresormi?

Hoci predstava vyhladovaných ruských vojakov, ktorí dezorientovane blúdia terénom a nakoniec sa vzdajú, je na prvý pohľad lákavá, podľa odborníkov by mohli obrovské logistické problémy ruskej armády paradoxne privodiť Ukrajine ešte väčšie trápenie.

Rusku sa totiž expresným tempom míňajú aj spoľahlivé zbrane a presne navádzaná munícia a čoraz viac sa uchyľuje k používaniu tých menej presných, čo býva často spojené s väčším počtom civilných obetí. Zúfalstvo ruských pohlavárov, ktorí vidia, že pôvodný plán im nevyšiel, sa potom možno odráža až v brutalite ruskej armády v Mariupoli.

To, že Rusi na väčšine územia v podstate stoja na mieste, je však už evidentné. „Dá sa povedať, že vojna prešla do akejsi vyčerpávajúcej či opotrebovávajúcej fázy. Pohyby na frontoch sú minimálne. Ruské jednotky síce stoja pri Kyjeve a Charkove, ale zrejme nie sú schopné tie mestá obkľúčiť, a tým menej dobývať,“ hodnotí situáciu pre Nový Čas vojenský expert Lukáš Visingr.

V ruskej armáde sa objavuje čoraz viac prípadov dezercií a odmietnutia poslušnosti, v pondelok údajne odmietlo uposlúchnuť rozkazy 300 ruských vojakov v Ochtyrke neďaleko Charkova. Bojové sily sa snažia „dočerpávať“ mobilizáciou obyvateľov Luhanskej oblasti či presviedčaním Bieloruska, aby sa reálne zapojilo do vojny, no v jednom ani druhom sa im zatiaľ podľa ukrajinských médií veľmi nedarí.

Analytik: Kyjev ani Charkov nedostanú

Aké karty má ešte Moskva v rukáve? „Zdá sa, že dobytie Kyjeva ani Charkova nepripadá do úvahy. Tie ich logistické problémy sú úplne katastrofálne. Jeden z dôvodov, prečo zrejme nie sú schopní postupovať, je ten, že nevedia dopraviť svojim jednotkám palivo, aby sa tie vozidlá vôbec pohybovali,“ hovorí Visingr.

Podľa neho môžu mať Rusi zásoby na dva, maximálne tri týždne. „Potom by sa im už kompletne zrútila logistika. Predpokladám, že do tej doby bude uzatvorené nejaké prímerie. Asi aj preto sa Rusi tak úporne snažia dobyť Mariupoľ, aby mali v rukách nejakú silnú kartu, ktorú by potom mohli použiť pri vyjednávaniach s ukrajinskou stranou,“ predpokladá Visingr.

Čo sa však stane, ak sa Moskva s Kyjevom ani do dvoch-troch týždňov nedohodne? „Úprimne povedané, neviem. Faktom je, že Rusko tú vojnu už strategicky prehralo. Hlavná otázka je, či si to už ruské vedenie uvedomuje. Ak áno, bude sa zrejme snažiť zúfalo nájsť nejaké riešenie, ktoré by mohlo prezentovať na domácej scéne ako úspech a propagandisticky vyhlásiť, že dosiahli nejaký úspech.

Druhá možnosť je, že si stále ešte v plnej sile neuvedomujú, že tú vojnu strategicky prehrali, zmrzačili svoju armádu a poškodili Rusko na dlhé generácie dopredu,“ uzatvára popredný analytik.

Na čo sa Rusi ešte môžu zamerať

* KYJEV - Podľa aktuálnej správy NATO cieľom Ruska zrejme naďalej zostáva dobytie ukrajinskej metropoly a vynútenie zmeny vlády. Rusom sa však Kyjev nedarí ani úplne obkľúčiť, v posledných dňoch v tomto smere ani nenapredujú a zápasia s vážnymi logistickými problémami.

* MARIUPOĽ - Dobytie mesta, o ktoré sa Rusi z celej sily usilujú aj za cenu páchania vojnových zločinov, by im zabezpečilo prepojenie medzi odštiepeneckým Doneckom a Luhanskom a Krymom. Existuje verzia, podľa ktorej si Rusi budú tieto územia požadovať počas mierových rokovaní a snažia sa tak zaistiť si prepojenie medzi nimi.

* ODESA - Jej obsadenie v kombinácii s obsadením Mariupoľa by Ukrajinu fakticky odrezalo od mora. Rusko v pondelok po prvý raz ostreľovalo z lodí predmestie Odesy, veľký útok z mora však analytici neočakávajú. „Takýto útok by fungoval iba v spojení s pozemným postupom. Obojživelný útok je v blízkej budúcnosti nepravdepodobný,“ cituje BBC britského odborníka na vojenské námorníctvo Sidhartha Kaushala.

* DONBAS - Podľa vojenského analytika Lukáša Visingra by sa Rusi mohli pokúsiť obkľúčiť jadro ukrajinskej armády, ktoré sa nachádza práve na Donbase. „Postupovali by od Charkova na juh a od Mariupoľa na sever a uzatvorili by ukrajinské sily v akomsi obrovskom kotle,“ opisuje túto možnosť, ktorú však pokladá za nepravdepodobnú.