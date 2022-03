V provládnom denníku sa objavili ruské straty na Ukrajine: Čoskoro to však zmazali

Údaje, ktoré vysoko prevyšujú ukrajinské odhady, sa vraj objavili v správe o situácii na Donbase, ale čoskoro boli z článku odstránené. Medzitým sa však začali šíriť na sociálnych sieťach. Na oficiálnych stránkach ruského ministerstva obrany podobné dáta nie sú a ani iné ruské oficiálne zdroje o nich neinformovali. Denník tvrdí, že sa stal obeťou hackerského útoku.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z