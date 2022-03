Detail, bez ktorého si Zelenského už nepredstavíte: Ako sa jednoduché zelené tričko stalo symbolom vzdoru?

Jednoduchší outfit azda ani neexistuje. Tričko s krátkym rukávom vo vojenskej zelenej, niekedy so symbolom ukrajinských ozbrojených síl. Než prišla invázia ruských vojakov na Ukrajinu, prezident Volodymyr Zelenskyj (44) zvyčajne nosil oblek a kravatu, keď sa prihováral národu.

Vždy stál v prezidentskej kancelárii s ukrajinskou vlajkou v pozadí. Avšak, odkedy napadli Ukrajinu ruské vojská, prezident si adoptoval obyčajnejší odev, vďaka ktorému sa viac priblížil aj ľuďom, ktorým adresoval svoje slová. Počas vystúpenia v americkom kongrese či britskom a kanadskom parlamente a vo videoodkazoch jeho vlastným ľuďom sa 44-ročný ukrajinský líder objavil v starej známej zelenej. Osvetlenie ani miesta nenapovedajú priveľa o tom, odkiaľ im adresuje svoje slová.

"Nosí oblečenie, ktoré ho spája s ozbrojenými silami bez toho, aby vyzeral vojensky a posiela to správu, že je sústredený na praktické veci," povedala pre portál Independent Rebecca Arnold, senior lektorka histórie obliekania na Courtauld Institute of Art v Londýne.

"Farba je preto obzvlášť dôležitá - odev ho spája s obyčajnými ľuďmi, vďaka čomu je tiež súčasťou ich boja, no farba a opakovanie týchto odevov z nich robia uniformu a naznačujú, že je pripravený na akciu. Komunikuje s ľuďmi okolo seba, ale čo je dôležité, prostredníctvom médií sa spája s ľuďmi vo svojej krajine a so širším svetom. Je to vizuálny a materiálny ekvivalent jeho slov – že svet musí byť zjednotený v činoch.“

Zelenskyj ale nie je prvým lídrom, ktorý posiela odkaz svojím odevom počas vojny či konfliktu. Počas 2. svetovej vojny bol Winston Churchill odfotografovaný so svojím čiernym klobúkom a cigarou, akoby bomby nepadali na Londýn a nemecké vojská nepochodovali cez Európu. Fidel Castro prehováral k svojmu národu len vo vojenských uniformách, píše Independent.

Po 11. septembri George W. Bush využil hasičský reproduktor pri návšteve tlejúcich trosiek dvojičiek, aby oznámil: „Počujem ťa! Počujem vás! Zvyšok sveta vás počuje. A ľudia, ktorí zbúrali tieto budovy, nás všetkých čoskoro budú počuť.“ "Oblečenie odráža naše emócie, vášne a ciele. Najšikovnejší lídri chápu, že to, čo majú na sebe, môže hovoriť za nich a poslať odkaz, ktorý je silnejší ako akýkoľvek prejav,“ dodala Hildy Kuryk, bývalá riaditeľka komunikácie pre magazín Vogue.