Ruské zločiny v Mariupole nemajú konca: Zbombardovali školu, kde boli ženy, deti a starci

Teror, na ktorý sa nezabudne dlhé desaťročia! Po stovkách útokov na obytné budovy, zbombardovaní pôrodnice či divadla, v ktorom sa skrývalo vyše tisíca civilistov, zaútočili Rusi cez víkend aj na miestnu umeleckú školu.

V jej útrobách sa skrývalo 400 detí, žien a starcov. Podľa ukrajinského prezidenta toto besnenie v Mariupole Vladimirovi Putinovi história nikdy neodpustí. Na Mariupoľ Rusi naďalej útočia takmer nepretržite vo dne aj v noci, a to zo vzduchu aj po zemi.

Podľa ukrajinskej armády riskuje zhruba 300 000 obyvateľov, ktorí v meste ešte zostali, svoj život zakaždým, keď čo len na chvíľu vyjdú z bunkrov. Naďalej je životu nebezpečné aj zachraňovať ľudí, ktorí zostávajú pod troskami zbombardovaného divadla. Malo by ich tam byť ešte vyše tisíca, no o ich osude už dlho nie je nič známe.

Kedykoľvek sa niekto pokúsi začať so záchrannými prácami, musí okamžite prestať a utekať pred streľbou zo strany Rusov. Na aktuálnych satelitných snímkach je ešte stále vidno pred zvyškami zbombardovanej budovy obrovský nápis DETI. Bol dobre viditeľný aj z veľkej výšky, no ruských agresorov nezastavil.

Ďalších 400 civilistov sa po tomto víkende ocitlo pod troskami zbombardovanej umeleckej školy, pričom o ich osude nebolo ani niekoľko hodín po útoku nič známe. „Ruská armáda zhodila bombu na umeleckú školu č. 12, kde se v kryte nachádzalo okolo 400 miestnych obyvateľov - žien, detí a starších ľudí,“ informovala ukrajinská armáda.

Ruským silám sa navyše cez víkend darilo stále častejšie a stále na dlhšie prenikať aj do centra zbombardovaného mesta, kde už nezostal kameň na kameni. Z mesta sa ešte v sobotu podarilo evakuovať vyše 4 000 ľudí na severozápad do Záporožia. Starosta Mariupoľa Vadym Bojčenko však následne informoval, že ďalších niekoľko tisíc ľudí Rusi podviedli a odvliekli ich do Ruska.

„Zajatých obyvateľov násilne previezli do táborov, kde ruské sily kontrolovali ich telefóny a dokumenty a potom niektorých presmerovali do vzdialených miest v Rusku,“ informoval Bojčenko o praktikách ruskej armády a prirovnal ich k „strašným udalostiam druhej svetovej vojny, keď nacisti násilne zajímali ľudí“.

Mŕtvoly nikto neodváža

Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nemajú ruskí pohlavári o nič väčšie zľutovanie ani so svojimi vlastnými vojakmi. Zelenskyj v pravidelnom nočnom príhovore referoval o tom, ako sa okolo Mariupoľa hromadia telá padlých ruských vojakov, ktorých odtiaľ nikto ani neodváža.

Pri neďalekom meste Čornobajivka podľa prezidenta Ukrajinci už šesťkrát odrazili ruský útok, no ruské velenie „stále posiela ďalších svojich ľudí na smrť“. Obliehanie Mariupoľa sa podľa Zelenského zapíše do histórie obrovským rozsahom a krutosťou vojnových zločinov, ktoré tam pácha ruská armáda. „Robiť mierumilovnému mestu to, čo robia okupanti, je teror, na ktorý si bude ľudstvo pamätať celé nasledujúce storočia,“ vyhlásil ukrajinský prezident.