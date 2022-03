Čo očakávajú analytici na Ukrajine: Desivá predpoveď, viaznúci ruský postup by mohol prejsť v krvavý pat

Ruské jednotky sa na Ukrajine stretávajú s ťažkými stratami a nedarí sa im dobývať väčšie mestá, avšak bombardovanie obyvateľov sa stupňuje a mohlo by pokračovať ďalšie týždne alebo aj mesiace, vyplýva z najnovších hodnotení analytikov a činiteľov v Spojených štátoch a Británii.

Podľa denníka The New York Times sa na Západe rodí konsenzus, že konflikt po 25 dňoch prechádza do krvavej patovej situácie.

Denník upozorňuje na sobotnú analýzu washingtonského ústavu pre vojnové štúdiá (Institute for the Study of War, ISW), ktorá uvádza, že na rôznych miestach Ukrajiny vznikajú podmienky na zamrznutie konfliktu. Nasledovať by vraj mohla "veľmi násilná a krvavá" fáza vojny, ktorá môže trvať aj mesiace.

Západní činitelia už niekoľko dní uvádzajú, že postup ruských jednotiek sa za tvrdého ukrajinského odporu v podstate zastavil, s výnimkou istých ziskov na východe vrátane pokračujúceho dobývania Mariupolu. Vývoj na iných miestach však podľa nich Rusov núti k zmene taktiky a hľadaniu dodatočných síl, nad rámec tých, ktoré sa pred inváziou zhromaždili pozdĺž ukrajinských hraníc s Ruskom a Bieloruskom. "Sú zablokovaní, pretože im dochádzajú možnosti," povedal televízii Sky News bývalý šéf britskej vojenskej rozviedky Philip Osborn. Rusi sú podľa neho "dosť demoralizovaní" vzhľadom na to, aké nedostatočné sa ukázalo byť ich plánovanie. "Teraz im zostáva vystupňovať hrubú silu, aby vyvinuli tlak na ukrajinskú vládu," dodal.

Podľa nedeľného hlásenia britského ministerstva obrany už teraz ruská armáda zosilnila ostreľovanie mestských lokalít bez toho, aby pri tom rozlišovala medzi vojenskými a civilnými cieľmi. "Je pravdepodobné, že Rusko bude naďalej využívať svoju veľkú palebnú silu na podporu útokov na mestské oblasti v snahe obmedziť svoje už teraz značné straty za cenu ďalších civilných obetí," dodáva Londýn.

Tento scenár už niekoľko dní zažíva prístav Mariupol na juhovýchode Ukrajiny, odkiaľ boli cez víkend hlásené ďalšie explózie a postup Rusov smerom k centru mesta. Analýza ISW uvádza, že ruské jednotky pravdepodobne Mariupol do niekoľkých týždňov ovládnu alebo ho donútia ku kapitulácii. Vzhľadom na straty, ktoré im spôsobujú ukrajinskí obrancovia, je ale možné, že to nepovedie k uvoľneniu síl v dostatočnom počte na oživenie širšieho ruského ťaženia, dodávajú autori.

Tiež sa domnievajú, že Rusi najskôr upustili od plánu obkľúčiť podobným spôsobom Kyjev alebo spustiť v blízkej dobe útok na hlavné mesto. Namiesto toho sa vraj snažia zaujať pozície, z ktorých by mohlo ich delostrelectvo ostreľovať centrum metropoly, a zrejme sa pripravujú na jeho rozsiahlejšie bombardovanie. "Ruské sily sa zakopávajú okolo okrajov Kyjeva aj inde, snažia sa konsolidovať politickú kontrolu nad oblasťami, ktoré okupujú, dopĺňajú zásoby a pokúšajú sa posilniť jednotky v statických pozíciách, a celkovo začínajú vytvárať podmienky na to, aby na neurčito zachovali približne svoje súčasné predsunuté pozície ," uvádza analytici ISW.