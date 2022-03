Samoľúby Putin prekreslil svet - ale inak, než chcel: Tri veci, v ktorých sa poriadne prerátal

Invázia vojsk ruského prezidenta Vladimíra Putina na Ukrajinu zmenila svet. Žijeme v nových, nebezpečnejších dobách.

Éra po studenej vojne, ktorá sa začala pádom Berlínskeho múru, už je minulosťou. Napísal to dlhoročný novinár BBC Allan Little, ktorý sa snaží terajšie dianie na Ukrajine zasadiť do historických súvislostí, vrátane spoločenských zmien v strednej Európe a vtedajšom Československu na konci 80. rokov.

Little spomína, ako v novembri 1989 stál na snehom pocukrovanom Václavskom námestí v Prahe a sledoval, ako sa rodí nový svet. Národy komunistickej východnej Európy povstali v odpore proti svojim diktatúram. Berlínsky múr bol strhnutý a rozdelená Európa sa znovu zjednotila.

Disidentský dramatik Václav Havel v Prahe prehovoril k davu 400 000 ľudí z balkóna na druhom poschodí. Bol to vzrušujúci okamih, vo svojom tempe závratný. Toho večera sa komunistický režim zrútil a počas niekoľkých týždňov bol Havel prezidentom nového demokratického štátu. "Už vtedy som cítil, že sledujem, ako sa svet mení - že to bol jeden z tých vzácnych okamihov, keď viete, že sa vám pred očami pretvára svet," píše autor.

Koľko takých okamihov sa stalo v dejinách Európy od Veľkej francúzskej revolúcie? Vtedy som odhadoval, že asi na päť. Toto, rok 1989, bol šiesty. Tento svet, zrodený v tých dramatických ľudových revolúciách, ale skončil, keď Putin nariadil ruským silám vstúpiť na Ukrajinu. Nemecký kancelár Olaf Scholz to označil za zeitenwende (zlomový bod), zatiaľ čo britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová hovorila o "zmene paradigmy". Obdobie nevšímavosti podľa nej skončilo.

Jeden z najskúsenejších vojnových spravodajcov BBC Quentin Sommerville nedávno prechádzal troskami v Charkove. "Ak vám tieto taktiky nie sú povedomé, tak ste nedávali pozor," povedal o ruskom bombardovaní. Jemu sú povedomé, strávil dosť času pod ruskou raketovou paľbou v Sýrii, aby ich sledoval veľmi starostlivo.

Akú veľkú pozornosť ale povahe Putinovho režimu venovali vlády demokratického sveta? Dôkazy sa hromadili roky. Uplynuli dve dekády od doby, keď vyslal do Gruzínska vojakov s tvrdením, že podporuje odtrhnuté regióny. Neskôr poslal do britských miest špiónov s nervovo paralytickými látkami, aby zavraždili ruských exilantov. V roku 2014 napadol východnú Ukrajinu a anektoval Krym.