Pellegrini naložil vláde: Ako-tak zvláda situáciu na hranici, ale tým sa jej úloha nekončí! Výzva Hegerovmu kabinetu

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby uskutočnila výjazdové rokovanie venované východným regiónom Slovenska v spojení s prílivom utečencov.

Migrácia z Ukrajiny extrémne zaťažila rozpočty najmä menších samospráv a vládny kabinet by mal s ich predstaviteľmi priamo komunikovať. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini to uviedol v sobotu v Sobranciach po stretnutí so zástupcami samospráv v prihraničnom regióne.

Vyzval tiež vládu na zaslanie zálohových platieb obciam a mestám na preklenutie kritického obdobia, keď vynakladajú vlastné zdroje na pomoc utečencom. "ale hlavne, aby počúvali všetkých ľudí, ktorí to tu prvé dva týždne za vládu museli odrobiť, aby garantovali mestám a obciam, že preplatia naozaj všetko, čo súvisí s touto krízou, aj zvýšené náklady na samotný chod obcí, pretože tie boli vzhľadom na extrémne ceny energií a všetkého možného nastavené tak, že idú šetriť," uviedol Pellegrini.

Za nutnosť označil zjednodušenie pripravovaného zákona o úhrade nákladov za ubytovanie, ktorý je podľa neho administratívne komplikovaný a viazaný na potvrdenie od utečenca, ktorý už medzičasom nemusí byť na Slovensku. Potrebné je ujasniť a informovať, koho sa príspevok bude týkať a koho nie. "Zásadnou úlohou vlády je pripraviť sa na začlenenie 20 000 ukrajinských migrantov do spoločnosti, ktorí požiadali o dočasné útočisko, pretože ak zlyhá štát, vytvorí to sociálne pnutie," konštatoval ďalej Pellegrini.

Pomoc utečencom po ich príchode na Slovensko v prvých týždňoch museli podľa neho zabezpečovať samosprávy, dobrovoľníci a charita. "Po troch týždňoch vojny konečne vláda ako-tak zvláda situáciu priamo na hranici, ale tým sa jej úloha nekončí," povedal s tým, že nastupujúcou druhou etapou sa podľa neho vláda nezaoberá. V prípade posunu konfliktu na Ukrajine ďalej na západ pritom hrozí ďalšia výrazná migračná vlna.